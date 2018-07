“Terre del basso Lazio. Racconti di luoghi attraversati da antiche vie”: appuntamento il 26 e 26 luglio

Il Museo Civico Archeologico di Fondi si prepara ad ospitare nei prossimi giorni l’iniziativa “Terre del basso Lazio. Racconti di luoghi attraversati da antiche vie”, articolata nelle giornate di Giovedì 26 e Venerdì 27 Luglio presso la Sala convegni del Castello Caetani.

L’organizzazione è a cura del Comune di Fondi e del Museo Civico Archeologico di Fondi diretto da Alessandro De Bonis e si avvale del patrocinio di Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci, Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi e Sistema Bibliotecario Sud Pontino.

Giovedì 26 è in programma “Acchiappiamo la Storia”, una grande Caccia al Tesoro nella città di Fondi per bambini e ragazzi con età compresa tra i 6 e i 15 anni. L’iscrizione è gratuita e deve essere effettuata presso il Castello Caetani - Museo Civico Archeologico durante gli orari di apertura (tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 18.00 alle 23.00) o tramite il numero di telefono 392-9432040. Il ritrovo è alle ore 18.00 presso il Museo per il completamento delle iscrizioni, con partenza della Caccia al Tesoro alle ore 18.30 attraverso il Centro storico di Fondi e conclusione prevista per le ore 20.30.

Venerdì 27 alle ore 19.00 è previsto l’incontro “Il basso Lazio come luogo di cammini”. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Fondi Salvatore De Meo, del Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti Francesco Di Mario, dell’Assessore alla Cultura del Comune di Fondi Beniamino Maschietto e dei Direttori del Parchi Ausoni e Aurunci Luciano Manfredi e Giorgio De Marchis interverranno il Direttore del Museo Civico Archeologico di Fondi Alessandro De Bonis (“La viabilità nel mondo antico nelle terre del basso Lazio”), Chiara Casale e Cassandra Russo (che presenteranno il libro “Lineamenti di Storia Locale”), Luigi Cherubini (“La lottizzazione territoriale nelle aree tra Lazio e Campania”).

Seguirà la proiezione di un video sulla via Francigena del Sud e in chiusura si procederà alla premiazione della Caccia al Tesoro “Acchiappiamo la Storia”.