HC Fondi, ufficializzato il calendario: si parte l’8 settembre

Dopo aver resa nota la composizione del girone unico di Serie A1, la Federazione Italiana Giuoco Handball ha varato il calendario per la stagione 2018/19: l’HC Fondi inizierà il proprio cammino (l’8 settembre) sull’ostico campo della nuova compagine della Ego Siena. La settimana successiva l’esordio casalingo: al Palazzetto dello Sport di via Mola Santa Maria arriveranno i marchigiani del Cingoli.

Nella 3^ giornata, il 22 settembre, i ragazzi cari al presidente Vincenzo De Santis saranno impegnati in Trentino contro l’ambizioso Pressano, detentore della Coppa Italia. Il sabato successivo, sul 40x20 di Fondi, saranno in campo i lombardi del Metelli Cologne. Il 6 ottobre la compagine fondana sarà ospite dei campioni d’Italia Junior Fasano, che nel mercato estivo hanno rinnovato molto la rosa. Il 13 ottobre è tempo di derby: D’Ettorre e compagni, infatti, ospiteranno i ragazzi della Carburex Gaeta. Autentica novità stagionale è la lunga pausa autunnale per dare spazio agli impegni della Nazionale, al termine della quale (il 10 novembre) i rossoblù saranno ospiti della corazzata Conversano. Il 17 novembre arriveranno a Fondi gli altoatesini dell’Alperia Merano. La settimana successiva impegnativa trasferta a Castenaso, casa del Bologna United. Il 1° dicembre, i ragazzi di Giacinto De Santis ospiteranno la storia della pallamano italiana, ovvero il Trieste. Nel giorno dell’Immacolata (8 dicembre), invece, i rossoblù saranno ospiti del Bozen, team dove si è accasato l’ex “fondano” Mathà. Prima della pausa per le festività natalizie, il 15 dicembre, arriverà a Fondi la terza formazione altoatesina: il Brixen. Nell’ultima giornata di andata, che si giocherà il 12 gennaio, i rossoblù saranno ospiti del Cassano Magnago. Dalla settimana successiva al via il girone di ritorno della regular season, che si concluderà il 4 maggio.

La stagione 2018-2019 partirà ufficialmente il 1° agosto, giorno in cui D’Ettorre e compagni si ritroveranno agli ordini del coach fondano per iniziare la preparazione. Durante l’intenso mese di lavoro, oltre alle classiche sedute di allenamento, lo staff tecnico rossoblù sta iniziando a programmare le prime amichevoli: si partirà il 9 agosto con HC Fondi A – HC Fondi B e si concluderà il primo week-end di settembre con la XVIII edizione del Trofeo Città di Fondi. Tra questi due eventi, sicuramente ci saranno altre gare amichevoli contro i cugini della Carburex Gaeta, anche loro impegnati nel campionato di serie A1.

Questo il commento a caldo del tecnico fondano Giacinto De Santis: “Iniziamo andando ad incontrare una squadra, come quello toscana, che rappresenta un progetto importante. In una piazza nuova come Siena, ci sarà sicuramente grande entusiasmo per la prima partita ufficiale in serie A. Rispetto alla passata stagione abbiamo cambiato molto e sono curioso di vedere all’opera i nuovi innesti che la società ci ha messo a disposizione. Vorrei ringraziare il presidente, la dirigenza tutta e soprattutto il Direttore Sportivo di Perna per l’intenso lavoro svolto per garantire all’HC Fondi una rosa importante per poter iniziare un bel progetto di crescita. Obiettivi? Partita dopo partita vedremo quello che ci riserverà il percorso che sarà lungo e tortuoso. Iniziamo e vedremo strada facendo dove può arrivare questa squadra”.