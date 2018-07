Sperlonga Cambia: “D’Arcangelo è l’assessore alle fake news”

Le affermazioni dell’assessore D’Arcangelo sulla vicenda politica e giudiziaria di Bazzano hanno ben poco dell’”Operazione verità” a fronte di molte omissioni e falsità. Non si può consentire a un assessore di mentire in questo modo su questioni che riguardano la nostra comunità.

Nel corso del Consiglio comunale dello scorso maggio invitammo l’assessore a leggersi la Determinazione del 20 aprile 2018 con cui la Regione Lazio, in adempimento a una sentenza del Tribunale Amministrativo, comunicava la revoca del finanziamento per realizzare un’area di sosta a Bazzano. D’Arcangelo, infatti, aveva dato prova di non conoscere l’argomento in discussione.

Oggi, leggendo le sue dichiarazioni in quella che doveva essere l’Operazione verità, ci chiediamo se non abbia ancora letto il provvedimento della Regione Lazio o se, dopo averlo letto, non l’abbia capito.

L’assessore D’Arcangelo dichiara che “La Regione Lazio ha revocato il finanziamento di un’opera senza alcun criterio e una valida motivazione. E non lo ha fatto per inadempienza dell’amministrazione comunale”. Nulla di quanto affermato dall’assessore corrisponde alla verità dei fatti.

Lo scrivono i giudici amministrativi e lo ripete la Regione Lazio, il finanziamento è stato revocato a causa del mancato adempimento di un obbligo di bilancio: “la legge è chiara nel sanzionare con la decadenza dell’autorizzazione alla spesa e con la revoca del finanziamento, il mancato invio della comunicazione […] entro la data fissata”, concludendo che “l’obbligo di bilancio, dunque, andava necessariamente adempiuto […] la nota regionale impugnata va esente da censure”.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’assessore, la Regione Lazio ha ampiamente motivato il suo provvedimento e ha spiegato le ragioni della revoca del finanziamento da oltre 1,5 milioni di euro, specificando che tale decisione è dovuta proprio a un’inadempienza dell’Amministrazione comunale. Tra le tante cose ignorate o taciute, l'assessore omette anche di ricordare che il Tribunale Amministrativo ha bocciato il ricorso presentato dal Comune di Sperlonga contro la revoca del finanziamento e ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.