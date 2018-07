Torna a Fondi il Festival del Folklore

Si svolgerà da Venerdì 3 a Domenica 5 Agosto prossimi in piazza Unità d’Italia la XXXII edizione del Festival Internazionale del Folklore “Città di Fondi”, la più longeva delle manifestazioni fondane che da oltre tre decenni costituisce uno degli spettacoli più attesi e apprezzati del panorama culturale della nostra regione.

Organizzato dall’Associazione culturale Gruppo Folk Città di Fondi, il Festival gode del patrocinio di Regione Lazio, Comune di Fondi, Associazione culturale La tenuta di Davide, Associazione culturale Drappo dell’Assunta, Associazione Pro Loco Fondi e si svolge sotto l’egida del CIOFF – il comitato internazionale degli organizzatori dei festival del folklore e delle arti tradizionali fondato nel 1987 – e dell’UNESCO.

Il Festival del Folklore di Fondi rappresenta sin dalla prima edizione un’occasione di integrazione e interscambio culturale: Brasile, Guinea, Irlanda e Italia sono le nazioni rappresentate dai gruppi che si avvicenderanno sul palco nel corso della rassegna.

Scrivono gli organizzatori nella brochure della manifestazione: «Il 2018 è stato dichiarato “Anno Europeo del Patrimonio Culturale” e quale migliore occasione se non quella della XXXII edizione del Festival Internazionale del Folklore “Città di Fondi” per celebrarlo nella tre giorni ricca di iniziative ed eventi culturali rivolti alla salvaguardia dei molteplici tesori della cultura tradizionale e popolare dell’Italia e del mondo? In particolare nella regione Lazio e nella Piana di Fondi, con conferenze, incontri, spettacoli, folklore, musica e danza tradizionale: strumenti per favorire la comprensione e l’integrazione tra i popoli».

La kermesse si aprirà Venerdì 3 alle ore 20.30 nella Sala convegni del Castello Caetani con la conferenza “Il cesto nella tradizione contadina: costruzione, usi, simbologia”. Relatore sarà Francesco Pannozzo, Segretario della Commissione Cultura della Sezione CIOFF Italia. Al termine avrà luogo una degustazione del caratteristico pomodoro Torpedino con prodotti tipici locali in collaborazione con Torpedino srl e Prosecco scelto dal Bar Castello.

Sabato 4 è in programma la rassegna del folklore locale: dopo la sfilata per le strade di Fondi con i gruppi partecipanti, prevista alle ore 20.30, avrà luogo in piazza Unità d’Italia alle ore 21.00 l’esibizione del Gruppo folk di San Vito e Monte San Biagio e a seguire dei Gruppi folk “Gli Araldi” e “Città di Fondi” e “I Trillanti” di Alatri.

Domenica 5, serata conclusiva del Festival, si svolgerà la rassegna del folklore internazionale: alle ore 20.30 è prevista la sfilata per le strade di Fondi con i gruppi partecipanti, mentre dalle ore 21.00 si esibiranno il Gruppo folklorico “Città di Fondi”, il Bumba Boi Brilho da Ilha - Città di San Luis do Maranhão (Brasile), il Ballet “Les merveilles de Guinée” - Città di Conakry (Guinea), il Trinity Irish Dancer Company - Città di Chicago (Irlanda).

Al termine delle esibizioni avrà luogo la cerimonia di chiusura del festival e l’estrazione dei biglietti della sottoscrizione a premi.

Il “Gruppo Folklorico Città di Fondi”, costituito nel 1969, continua dopo quasi 50 anni a trarre linfa da due realtà unite dallo stesso entusiasmo: un gruppo composto da bambini e ragazzi e uno di più grandi. Attraverso questo ricambio generazionale e un continuo rinnovamento è attualmente un gruppo vivo e numeroso che continua a svolgere attività di ricerca e promozione per ricordare e riscoprire insieme la Fondi di oggi e quella contadina di un tempo, per farla continuare a pulsare anche e soprattutto nella giovane cittadinanza fondana. Il Gruppo ha al suo attivo una lunghissima attività performativa nazionale e internazionale e dal 22 al 26 Agosto prossimi rappresenterà l’Italia al XLVIII World Folk Festival “Castello di Gorizia”.