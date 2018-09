"Fondo Futuro": upgrade al mercato di Fondi per due ambulanti grazie a un finanziamento da 50mila euro per due

Amilcare Mariani e Lucia Pepe, ambulanti del mercato settimanale di Fondi titolari ove esercitano il commercio di borse, calzature, cinture ed abbigliamento, hanno riqualificato la loro attività grazie al finanziamento di € 50.000,00 erogato dalla Regione Lazio con il Bando 2017 “Fondo Futuro”.

Gli ambulanti – che peraltro sono marito e moglie - hanno potuto far fronte all’acquisto di ben due AUTOCARRI facendosi assistere da Mathieu Rosato, Tutor dell’Ente Nazionale Microcredito e consulente della Associazione Nazionale Ambulanti e della Associazione Imprese Oggi.

Gli autocarri erano necessari innanzitutto per ridurre i costi di spostamento dal luogo di residenza (Lariano, in provincia di Roma), per abbattere i tempi di percorrenza e dunque per contenere complessivamente i costi di gestione della attività.

Sono complessivamente 8 le attività ambulanti del mercato settimanale di Fondi che attraverso il Bando Fondo Futuro anno 2017 per un importo totale di € 170.000. Tra essi vi sono due donne, due extracomunitari ed una start – up.

Con lo stesso Bando anno 2018 altri operatori ambulanti di Fondi hanno beneficiato di ulteriori finanziamenti e stanno realizzando le loro opere di acquisto di attrezzature ecc.

Complessivamente sono stati erogati, fino ad ora, finanziamenti per oltre € 1 milione 300 mila contribuendo in maniera significativa allo sviluppo dell’economia e delle imprese nei Comuni di Fondi, Terracina, Cori, Cisterna di Latina, Lenola, Pastena, Pontecorvo, Maenza, Velletri, Grottaferrata, Ceprano, Monte S. Biagio ed altre città.

Altre 22 richieste di finanziamento sono in corso di valutazione e nei prossimi giorni si conoscerà l’esito da parte del nucleo di valutazione della Soc. Lazio Innova.

La Associazione Nazionale ANA e la Associazione IMPRESE OGGI invitano quanti abbiano analoghe necessità di accedere ai finanziamenti agevolati dell’ENTE NAZIONALE MICROCREDITO, della REGIONE LAZIO o di altri Enti Pubblici a recarsi presso le sedi della Associazione a Fondi, in Via Don Minzoni n. 26, ed a Gaeta o direttamente al Tutor, Mathieu Rosato (cell. 3881431878).