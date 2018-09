"VERDE c'è tanto da FARE": due giorni di approfondimenti, grandi ospiti ed eventi dedicati all'ambiente

E' tutto pronto per “VERDE c’è tanto da FARE”, la due giorni organizzata dai gruppi Locali di “Fare Verde” delle Città di Fondi e Monte San Biagio e in programma nelle giornate di Sabato 15 e Domenica 16 Settembre 2018, presso il Santuario della Madonna della Rocca, sul Monte Arcano in Fondi (Latina), grazie alla disponibilità della Fraternità Monastero San Magno, con il Patrocinio della Provincia di Latina, del Comune di Fondi e del Comune di Monte San Biagio.

L’iniziativa costituisce un’importante opportunità di approfondimento su tematiche ambientali. Avremo il piacere di incontrare Cittadini, Volontari, Associazioni ed Istituzioni in un'iniziativa che mira a diventare un appuntamento costante per la nostra Comunità ed il territorio.

"VERDE c'è tanto da FARE" è il nome che abbiamo scelto per due giorni dedicati alla formazione, al confronto, al dibattito su argomenti di grande attualità, battaglie storiche della nostra Associazione Ambientalista e nuove campagne di sensibilizzazione. Occasione di incontro per le varie realtà di "Fare Verde" ed opportunità di crescita per chiunque abbia a cuore l'Ambiente.

Per favorire un’ampia partecipazione e condivisione dei temi che affronteremo abbiamo invitato a partecipare tutti i Sindaci ed Assessori o Delegati all’Ambiente dei Comuni del basso Lazio, il Presidente della Provincia di Latina, il Prefetto di Latina, l’Assessore all’Ambiente della Regione Lazio, i Presidenti dei Parchi Regionali, ma anche Associazioni, Comitati, Istituzioni, Forze dell’Ordine e Cittadini. L’obiettivo è favorire un processo di conoscenza che rafforzi la tutela ambientale della nostra area. Saranno, infatti, tutte occasioni di confronto, proficuo e produttivo, con la partecipazione di altri sodalizi ed esperti che sapranno trasmettere esperienze e competenze, al fine di favorire un dibattito che sicuramente si rivelerà interessante e potrà arricchire le conoscenze di ognuno.

Alla due giorni di Sabato 15 e Domenica 16 Settembre parteciperanno il Presidente Nazionale della nostra Associazione Avv. Francesco Greco, il Vice Presidente Nazionale Dott. Massimo De Maio, il Presidente Regionale Dott. Silvano Olmi, ed il Dirigente Nazionale Dott. Marco Belli, oltre ai Volontari dei Gruppi del basso Lazio e di altre località del Centro Italia.

Al centro dell’iniziativa alcune tematiche particolarmente sentite: i cambiamenti climatici e le aree costiere a rischio inondazione, ed i reati ambientali nel basso Lazio, in due incontri che saranno moderati da Angelo Perfetti (Direttore Responsabile del quotidiano on line “Il Faro”) e Barbara Savodini (Giornalista de “Il Messaggero”). Argomenti che affronteremo con il contributo prezioso di autorevoli ospiti e relatori di livello assoluto, come Enrica Onorati (Assessore all’Ambiente della Regione Lazio), Gianmaria Sannino e Fabrizio Antonioli (ENEA – Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), Vincenzo Taurino (Sociologo Ambiente e Territorio), Generale Giuseppe Vadalà (Carabinieri Forestale, Commissario del Governo per il risanamento delle discariche italiane sanzionate dalla Corte di Giustizia Europea), Colonnello Giuseppe Persi (Comandante Carabinieri Forestali di Latina), gli Avvocati Emiliano Santaroni e Federica Nardoni, Vincenzo Carnevale (Vice Presidente della Provincia di Latina), Matteo Coluzzi (Consigliere Comunale di Latina), Andrea Di Biase (Vice Sindaco di Itri e Consigliere Provinciale), nonché rappresentanti dell’Arpa Lazio (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio) e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare