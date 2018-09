Fondi Film Festival: domani la consegna del Dolly d'Oro ai fratelli D'Innocenzo

Ultima e densa giornata del FONDIfilmFESTIVAL quella di Domenica 23 Settembre, che vedrà aprirsi al pubblico due location: oltre alla Sala Lizzani, consueto luogo di incontri e proiezioni, anche la Sala Grande del rinascimentale Palazzo Caetani, che ospiterà alle ore 18.00 “Il magico connubio: Cinema e Musica”, un concerto - in collaborazione con il Fondi Music Festival - dell’Orchestra da Camera Città di Fondi diretta da Alessandro Calcagnile, direttore d’orchestra e pianista, raffinato interprete della musica del Novecento che ha collaborato con alcuni dei più importanti compositori italiani viventi. Il concerto vedrà l’accompagnamento musicale e la proiezione del film “Il Golem - Come venne al mondo” (1920, C. Boese e P. Wegener) con musiche di Rossella Spinosa (pianoforte concertante). Per informazioni sull’ingresso è possibile contattare il numero 347-1434465.

La Sala Lizzani, aperta già dal mattino per accogliere la giornata conclusiva della Masterclass di sceneggiatura “Dalla cronaca al film” tenuta da Massimo Gaudioso, ospiterà alle ore 17.00 l’ultima proiezione della rassegna dedicata a Davide Ferrario, già protagonista di un incontro con il pubblico nella serata di Sabato 22: “Sexxx” (2015), ispirato dall’omonimo spettacolo di danza coreografato da Matteo Levaggi per il Teatro di Torino, in cui il regista riprende il filo sospeso in “Guardami” - coraggiosa e profonda ricognizione sul rapporto tra pornografia e malattia - per avvicinarsi all’erotismo e all’atto del guardare il corpo da una nuova prospettiva.

Dopo la presentazione al Torino Film Festival, dove “Sexxx” ha conquistato pubblico e critica, la cantante Madonna ha chiesto di vedere il film, inviando quindi i suoi apprezzamenti a Ferrario.

Alle ore 20.00 è programmato un doppio evento speciale con la partecipazione del regista Gianni Amelio, Presidente dell’Associazione Giuseppe De Santis: la proiezione del suo cortometraggio “Casa d’altri” (2017), proposto a Fondi a due anni dal sisma di Amatrice, e la presentazione del secondo romanzo di Amelio “Padre quotidiano” (Mondadori, 2018) che nasce da un’esperienza autobiografica. Il regista e scrittore sarà affiancato da Virginio Palazzo, organizzatore generale del FFF, e Maria Letizia Spasari, avvocato esperta del settore famiglia e minori.

La serata si concluderà alle 21.00 con la cerimonia di premiazione del “Dolly d’Oro Giuseppe De Santis 2018” attribuito ai fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo, seguita dalla proiezione del loro film d’esordio “La terra dell’abbastanza” (2018), storia di un’amicizia tra vita di periferia, delinquenza e malavita presentato con grande successo all’ultima Berlinale. Il loro film è impregnato di Neorealismo suburbano, ma anche dell’eclettismo dei Tim Burton e Was Anderson e della pittura deforme di Francis Bacon.