Molta Hc Fondi all’handball day dell’area7

Dopo la recente convocazione di Ramona Manojlovic nella nazionale senior, la società fondana registra altre chiamate per diversi atleti rossoblù in vista dell’Handball Day dell’Area7. Domenica 7 ottobre, infatti, i giovanissimi di Lazio, Campania e Molise si ritroveranno a Giugliano in Campania e a Orta di Atella per gli stage di handball e beach handball. In questa giornata, i giovanissimi rossoblù di seguito elencati, saranno impegnati in una serie di sessioni di allenamenti che avranno lo scopo di selezionare i migliori giovani atleti maschili e femminili in vista dei futuri impegni delle formazioni nazionali.

Christian Manojlovic e Pier Paolo Antogiovanni saranno impegnati nello stage indoor handball per i ragazzi classe 2002 e 2003. Gabriele Rocco Livoli e Francesco Di Lecce, invece, sono stati selezionati per lo stage di beach handball per i nati nel 2004 e 2005. Nella stessa categoria saranno riserve a casa Vincenzo Luca Rotunno e Christian Manojlovic. Sempre per i 2004-2005, infine, allo stage di beach handball femminile è stata convocata Sara Saggese.

A tutte le ragazze ed i ragazzi impegnati in questo imminente appuntamento va il più grosso in bocca al lupo della famiglia HC Fondi.