"Memorie Urbane": uno dei murales di Fondi oggetto di una tesi universitaria

"Una Tesi di Laurea per studiare i dipinti murali contemporanei da un punto di vista chimico, per caratterizzare i materiali utilizzati e comprenderne i processi di degrado, e indagare le contraddizioni legate alla conservazione di queste opere così labili".

Questo si legge nella prefazione di "Graffiti contemporanei", testo con cui la studentessa de "La Sapienza" di Roma Adele Bosi si è presentata all'appuntamento più importante della sua carriera universitaria.

Adele, nel corso dell'ultimo anno, ha raccolto alcuni frammenti di dipinti realizzati per le strade di Roma, nelle zone di Torpignattara e San Lorenzo, e di una grande opera realizzata su un muro esterno a Fondi nell'ambito di "Memorie Urbane" (con prelievi sulla parete di Via Lazio su cui hanno lavorato i polacchi Chazme & Sepe con l’opera “The Trial of Joseph K.").

"Le opere negli spazi pubblici, infatti, possono essere dei generi più svariati e includono scritte, firme, graffiti, murales con finalità politiche e sociali, decorazioni e lavori commissionati ad artisti. Anche la finalità con cui gli autori creano le loro opere influenza l’atteggiamento rispetto a un intervento conservativo o di restauro. Durante questa ricerca sono stati interpellati gli artisti dei dipinti coinvolti per conoscere la loro volontà, la loro opinione sulla caducità dell’arte di strada e la loro attenzione alla durabilità nella scelta dei materiali".

“Memorie Urbane” si conferma come Festival di risonanza internazionale ormai da anni ed ora diventa anche strumento di conoscenza, occasione di sviluppo e opportunità per il territorio. E continua a calamitare l’attenzione di addetti ai lavori, appassionati, studiosi e ricercatori. Ne sono dimostrazione questa ed altre storie, che rendono orgogliosi tutti noi del lavoro che portiamo avanti.