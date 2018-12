Ben 120 iscritti e un programma stellare: al via la "10^ Ronde di Sperlonga"

Erano 120, le iscrizioni da accettare e 120 ed oltre sono arrivate. La 10^ Ronde di Sperlonga, in programma per questo fine settimana, ha quindi segnato di nuovo il record.

E’ dunque record di iscrizioni, per il terzo anno consecutivo, per la gara. Che ha obbligato nuovamente gli organizzatori di Sperlonga Racing a non accettare le domande giunte all’ultimo, avendo sforato quindi il massimo previsto. Si respira dunque aria di gioia, di ampia soddisfazione, per quella che si profila un’altra edizione di grandi contenuti, davvero l’ideale impegno sportivo per darsi gli auguri di Natale e del Buon Anno.

Inoltre, si ribadisce, come accade ormai dalla prima edizione del 2009, il ruolo della gara come ottimo volano turistico. Un formidabile mezzo per comunicare il territorio in periodi destagionalizzati, un concetto che hanno ottimamente compreso le amministrazioni locali che sostengono la gara.

Il plateau di coloro che scelgono la Riviera di Ulisse come ultima gara dell’anno ha dunque confermato l’apprezzamento di piloti e squadre verso l’evento ed ancora una volta sono i numeri a parlare, con ben 75 equipaggi che si sono scritti per la prima volta, segno che nelle nove edizioni precedenti l’offerta a tutto tondo è stata comunicata bene ed assai apprezzata, con il classico “passaparola” che ha fatto il suo importante corso.

Ed ancora: ben 13 vetture di classe R5, 3 World Rally Car, 8 fra le Super 1600, 7 tra R4 ed N4, ben 13 le R2b iscritte. Numeri importanti ed anche nomi e vetture di alto livello, anche per l’edizione “della prima stella”, uno scenario dunque destinato a scrivere altre belle pagine di sport.

“NOMI” E MACCHINE PER UNA SFIDA “STELLARE”

Sfida stellare non solo perché sarà l’edizione dei dieci anni, per la Ronde di Sperlonga, ma anche per i tanti “nomi” che saranno al via. Anche quest’anno il pronostico non risulta facile, per “prevedere” chi possa salire sul gradino più alto del podio. Ci pensa senza dubbio l’ex Campione del Mondo “produzione” Max Rendina, uno dei grandi estimatori della gara, al via con una Skoda Fabia R5 sulla quale ritroverà al suo fianco dopo diverso tempo il frusinate Mario Pizzuti, il suo compagno di avventura nella cavalcata iridata del 2014.

Da apprezzare anche la presenza del giovane molisano Giuseppe Testa, anche lui con una Fabia R5 e di sicuro farà effetto la presenza di tre vetture “WRC”, la Citroen DS3 del frusinate Andrea Minchella, già vincitore nel 2016 (ed a podio nel 2015 e 2017), che cerca il bis di allori, oltre alla Fiesta del veneto Luca Ferri, il vincitore delle prime due edizioni della gara (2009 e 2010) e del gentleman lucchese Pierluigi Della Maggiora (Ford Fiesta). Pensa in grande anche il napoletano Fabio Gianfico (Ford Fiesta R5), altro tra i grandi appassionati alla gara pontina, per due volte secondo (2012 e 2017) ed altrettante terzo (2013 e 2015) ed oltre a lui ci sono pure Domenico Erbetta (Skoda Fabia R5), Gianluca D’Alto (Skoda Fabia R5), Giovanni Gravante (Ford Fiesta R5), Alessio Profeta (Skoda Fabia R5), Stefano Giallatini (Skoda Fabia R5) ed il fiorentino Nicola Fiore (Skoda Fabia R5).

Sarà anche bello rivedere, dopo quasi dieci anni di assenza dai campi di gara, Lorenzo Marini che ricomincia da un appuntamento a lui caro come quello delle Ronde di Sperlonga, cui partecipò nel 1994 al volante di una Lancia Delta Hf Gruppo A. Il pilota romano (classe 1967), Direttore Tecnico della Scuola Ufficiale di pilotaggio Ford, sarà al volante di una Fiesta R5 con il suo ex allievo Giorgio De Turris alle note.

Da seguire il sempre spettacolare “Mattonen” e la sua Mitsubishi Lancer EVO IX Gr. N, così come punti di interesse ci saranno con il calabrese Franco Laganà, al via con una Lancer Evo IX Gruppo R. Non da meno sarà da ammirare la Peugeot 306 maxi KitCar del pluridecorato toscano di Lucca Mauro Lenci, già visto all’opera a Sperlonga nel recente passato, e certamente sarà bello attendere i passaggi delle diverse vetture di classe R2B, dove potrà farla da padrone il duello tutto toscano tra il giovane Christopher Lucchesi (quest’anno visto nel tricolore rally GT, presente per il secondo anno a Sperlonga) ed il senese Francesco Cancelli, entrambi con una Peugeot 208 R2, mentre il debuttante Ivan Rendina, “figlio d’arte”, pronto a seguire le orme di papà Max, sarà al via con una Citroen C2.

GRANDE ATTESA PER IL SALUTO IN VIDEO DEL PRESIDENTE FIA JEAN TODT

Annunciato la settimana scorsa da Leone La Rocca, l’anima dell’evento ha creato molta attesa. E’ il messaggio di saluto che il presidente della Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) Jean Todt invierà tramite video alla gara ed ai suoi ed ai suoi partecipanti.

LA GARA IN DIRETTA STREAMING SULLA PAGINA FACEBOOK DELL’EVENTO

Oltre ad ammirarla sul posto, lungo i dieci chilometri di sviluppo della “Magliana”, la Ronde di Sperlonga sarà possibile seguirla in diretta streaming mediante la pagina facebook www.facebook.com/RallyRondeSperlonga. Ciò grazie alle diverse web-cam piazzate lungo il tracciato, tutte ad alta risoluzione e con l’audio, pronte a far vivere l’emozione delle sfide praticamente a livello planetario.

TORNA IL MONTEPREMI

La Sperlonga Racing mette in palio un week-end a Sperlonga, riservato a tutti gli equipaggi ammessi alla partenza dell’edizione 2018. L’estrazione avverrà sulla scalinata alle spalle del parco partenza, sabato 15 dicembre 2018 contestualmente alla foto di gruppo ufficiale. Si conferma e si rinnova, l’importante montepremi, messo in palio dalla Sperlonga Racing, con l’obiettivo di premiare gli equipaggi che sposano il marchio Pirelli e che sappiano valorizzarsi con prestazioni vincenti. Il montepremi, giunto ormai al terzo anno consiste in 12 pneumatici da competizione suddivisi in 6 premi. Bardahl, inoltre, metterà in palio olio lubrificante specifico per competizioni ad ogni vincitore di tutte le classi costituite. I relativi regolamenti per i premi istituiti sono reperibili nel sito web ufficiale dell’evento, all’indirizzo: www.rallydisperlonga.it.

IL FORMAT RIVISTO: UNA PROVA SARÀ AL SABATO POMERIGGIO

La gara, una delle poche Ronde rimaste in calendario in Italia, proprio per l’edizione “della prima stella” ha modificato il proprio format, Sperlonga Racing, l’organizzatore, propone infatti l’importante novità di far svolgere la sfida su due giorni, con una “piesse” al sabato e le restanti tre alla domenica. Una scelta operata soprattutto sulla scorta del grande dialogo con chi corre, andando ad accogliere le richieste dei molti che volevano appunto le sfide di questa entusiasmante gara in due giorni, per dare modo anche a chi magari possa avere difficoltà nella prima prova, di ripartire per la seconda parte delle sfide alla domenica.

LE QUATTRO SFIDE SARANNO ANCORA SULLA “MAGLIANA”

La Prova Speciale prevista è la stessa disputata per tutte e tre le edizioni passate, la oramai celebre “La Magliana”, lunga dieci chilometri. E’ una “piesse” dal passato importante, già teatro di grandi sfide al rally di Pico-Sperlonga, un caposaldo del rallismo del centro Italia, e nel caso della Ronde di Sperlonga ne è il fiore all’occhiello. Un nastro di asfalto che parte praticamente da Sperlonga, molto tecnico, con la seconda parte dell’impegno in salita punteggiata da una serie di spettacolari tornanti. Una prova che regala sensazioni decisamente forti.

LA LOGISTICA: CONFERMATO IL RIORDINAMENTO A ITRI

Riconfermato con convinzione il riordinamento nella vicina città di Itri, in Piazzale Padre Pio, rafforzando così l’idea dell’evento pensato per il territorio pontino, mentre il parco assistenza è previsto a Sperlonga in Via Ulisse.

PROGRAMMA DI GARA

Sabato 15 dicembre 2018

Distribuzione road book

Hotel Aurora, Sperlonga (LT) 15 dicembre 2018 dalle 07:30 alle 12:00

Distribuzione targhe e numeri di gara

Hotel Aurora, Sperlonga (LT)

dalle 07:30 alle 12:00

Verifiche sportive ante gara

Hotel Aurora, Sperlonga (LT) dalle 07:30 alle 12:00

Verifiche tecniche ante gara

Piazza Fontana, Sperlonga (LT) dalle 08:00 alle 12:30

Ricognizioni con vetture di serie dalle 13:00 alle 16:00

Parco Partenza Parcheggio Santa Laura, Sperlonga (LT) dalle 16:00 alle 16:45

Partenza Piazza Fontana, Sperlonga (LT) 17:00

PS 1 LA MAGLIANA 15 dicembre 2018 17:40

Domenica 16 dicembre 2018

PS 2 LA MAGLIANA 16 dicembre 2018 08:40

PS 3 LA MAGLIANA 16 dicembre 2018 12:29

PS 4 LA MAGLIANA 16 dicembre 2018 16:18

Arrivo Piazza Fontana, Sperlonga (LT) 18:15

Premiazione Piazza Fontana, Sperlonga (LT) sulla pedana d’arrivo.