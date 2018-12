"Caro Babbo Natale" spegne 20 candeline: domani le premiazioni

Sta per spegnere le sue prime venti candeline il Concorso grafico-letterario “Caro Babbo Natale”, la cui annuale cerimonia di premiazione si svolgerà Domenica 23 Dicembre prossimo alle ore 18.00 nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Milani.

L’iniziativa, come sempre promossa dall’Associazione Amici per la Cultura, è inserita nel calendario del “Natale in Festa 2018” organizzato del Comune di Fondi con il contributo della Regione Lazio.

Il Concorso è riservato a tutti gli alunni delle Scuole Elementari di Fondi. Le classi prime e seconde partecipano con un disegno, mentre le terze, le quarte e le quinte con una letterina a Babbo Natale.

“Caro Babbo Natale” prevede una rosa di candidati alla vittoria formata da una selezione di ottanta partecipanti ai quali andranno un attestato di partecipazione e ricchi premi tra cui, ai primi quattro classificati, libretti bancari offerti dalla Banca Popolare di Fondi.

La XX edizione del Concorso sarà festeggiata in un’atmosfera particolarmente lieta, cui contribuiranno l’esibizione canora di Cliò Luciani e la lettura di poesie natalizie a cura di Francesco Latilla.