Befana in arrivo: dopo la scopa più grande d'Italia arriva la calza gigante

Anche quest'anno il Consorzio Fondi Più e Confcommercio Fondi hanno animato il periodo natalizio con diverse iniziative, piccole e grandi, nell’ambito delle iniziative finanziate dalla Regione Lazio.

Tra le iniziative l'evento enogastronomico "Attraverso il Corso con Gusto", giunto alla sua seconda edizione, che ha interessato il centro storico della città di Fondi e ha visto la partecipazione attiva del Consorzio e dell’articolazione Territoriale insieme all'Associazione Ristoranti di Fondi deliziando i palati dei visitatori con piatti locali, rigorosamente a km zero.

Non è mancato l’intrattenimento musicale con il Folk degli Amaranto music band. Partner e sponsor dello spettacolo “Merry Christmas Fantasy”.

Danza, Musica e Teatro sono state le protagoniste indiscusse di un magico viaggio che ha abbracciato l’intero periodo natalizio. Personaggi del mondo Disney hanno intrattenuto i più piccoli durante le passeggiate nel cuore pulsante della città con giochi, canti e postazioni fotografiche per i "selfie" del momento.

Oltre a spettacoli in tema natalizio che hanno avuto luogo all'interno del Castello Baronale dei Gonzaga di Mantova.

Gli eventi in programma per la Befana

Ma sicuramente l'evento più gradito sarà quando la Befana, reduce dal successo dello scorso anno quando ha omaggiato la cittadinanza di Fondi con la scopa più grande d'Italia, porterà la calza gigante per dare inizio ai SALDI invernali.

Nei giorni 4, 5 e 6 gennaio 2019 in largo Sant'Antonio infatti, sarà posizionata una calza gigante per tutti i bambini, ed un gruppo di animazione darà vita ad una moltitudine di giochi organizzati appositamente per loro.

“L`idea è quella di mettere in piedi una serie di iniziative che possano animare la nostra città e rilanciare l’economia reale. Il nostro obiettivo è quello di avere continuità e animare il centro cittadino tutto l’anno” commenta Daniele Terenzio Presidente Consorzio Fondi Più. Il Presidente di Confcommercio Fondi Enzo Di Lucia si dice convinto del fatto che eventi di qualità siano capaci di sostenere in maniera significativa il commercio “ per queste ragioni stiamo organizzando un calendario di manifestazioni capace di generare valore aggiunto per la città in termini economici” “In questo modo – conclude- riusciremo ad incrementare arrivi e presenze.”

“Ma le iniziative non terminano qui - aggiunge Terenzio - sempre nei giorni 4, 5 e 6 gennaio, per l'apertura dei saldi stagionali, abbiamo organizzato in collaborazione con l’associazione Il Carrozzone dei gusti "Befana in Truck" ,una grande festa dedicata allo shopping. Artisti di strada e musica live per tutti e cosa più importante, il Food Truck di prodotti tipici e non in piazza Duomo ed in piazza Matteotti per soddisfare il palato di tutti quelli che vorranno partecipare a questo evento che chiuderà il periodo natalizio a Fondi”.