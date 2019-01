La Riviera d'Ulisse come l'Irlanda di Game of Thrones: il paragone di Confcommercio all'apertura degli “Ulysses Film Awards”

“Una straordinaria opportunità di promozione del nostro territorio, un territorio che possiamo ben denominare "terra del cinema. Già dagli anni 20 e per lungo tempo nella riviera di Ulisse, nel nostro Golfo, sono stati girati film che hanno fatto la storia del cinema italiano ed internazionale. Basti ricordare “La ciociara” girato a Itri e Fondi, “Totò terzo uomo” girato tra Formia e Minturno, sino a produzioni internazionali quali “La Bibbia” di Huston e “A trenta milioni di Km dalla Terra” girati tra Itri e Sperlonga”.

Così il Presidente Confcommercio Lazio e Lazio Sud Giovanni Acampora all’apertura dell’esposizione documentale “La Terra del Cinema” promossa dalla stessa Confcommercio Lazio Sud e curata dall’Associazione Terraurunca, in occasione della prima edizione degli “Ulysses Film Awards” organizzato da Ulysses experience e Alfiere productions, in collaborazione con Città di Gaeta.

Poi, alla presenza del Maestro Umberto Scipione cui è andato un premio, Acampora ha ricordato di quando Totò proprio a Formia, mentre si stava girando il film, annotò su un pacchetto di sigarette le note di quella che sarebbe diventata una delle canzoni più belle e famose della discografia italiana "Malafemmena", per poi passare ai sui ricordi, quelli del suo paese Scauri dove, sulla suggestiva spiaggia dei sassolini è stata ambientata una delle scene più belle della miniserie “Il Conte di Montecristo” con Gerard Depardieu e Ornella Muti, oltre a "Per grazia ricevuta" del grande Nino Manfredi che ha poi scelto la stessa spiaggia per la su residenza estiva.

Acampora ha poi colto l’occasione per ringraziare l’amico Claudio Bu cci a cui è andato il premio per aver ripreso il filone, ambientando la sua ultima produzione "Compromessi Sposi" dal 24 gennaio in 500 sale cinema, proprio nel "magico” Golfo di Gaeta.

“Un plauso a chi ha creduto in questa scommessa, e un ringraziamento doveroso – ha aggiunto- ad Alfiere Productions dell’amico Daniele Urciuolo, a lle amministrazioni comunali, alle nostre sedi Confcommercio e alle tant e imprese che ci hanno creduto”.

Per Acampora bisogna continuare ad investire sul cinema per il suo naturale ed importante ritorno economia sul territorio ed investire su progettualità che rendano conosciuti i set ed i luoghi dove queste produzioni si sono tenute.

L'idea: fare nel Basso Lazio quanto fatto in Irlanda con i luoghi in cui è stato girato Il Trono di Spade

“Penso ad esempio ciò che nel North Irlanda sede della serie il "Trono di spade", che ho avuto modo di visitare, sono riusciti a fare, costruendo veri e propri pacchetti turistici ed escursioni e visite con cartellonistica e immagini dei luoghi visitati da migliaia di persone e turisti per rivivere quelle scene finite sul grande schermo.

Insomma la strada è tracciata ed ora – conclude Acampora - l'opportunità devono coglierla senza indugio le amministrazioni comunali interloquendo e favorendo le tante produzioni cinematografiche e televisive. Insomma Confcommercio sarà promotore di un progetto comprensoriale per far conoscere le location dei film girati nella nostra riviera di Ulisse, il nostro delegato Iadicicco ha già tutto lo studio ed il materiale a disposizione.”

Alla cerimonia erano presenti la Presidente di Confcommercio Gaeta Lucia Vagnati e la sua vice Paola Guglietta, il Direttore generale Salvatore Di Cecca, il delegato Daniele Iadicicco curatore della mostra che ha illustrato ai presenti le più belle location del passato, l’attore Andrea Roncato. A presentare la serata Andrea Fico e Fabiola Dalla Chiara.