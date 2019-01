Che fine ha fatto il treno 12210? Confconsumatori chiede lumi

Nella serata dell'Epifania si è diffusa la notizia tra i pendolari della linea FL7 in merito alla “scomparsa” di un treno il 12210 con partenza alle ore 07.03 da Mintuno Scauri e arrivo a Roma Termini alle ore 08.59. Un Giallo che non ha trovato ancora una spiegazione valida ed una amara sorpresa che la Befana ha portato ai pendolari della provincia di Latina.

Infatti da verifiche effettuate su tutte le applicazioni per smartphone, nonchè sul sito di Trenitalia non risulta programmabile ed acquistabile il biglietto per il treno 12210 con partenza da Minturno Scauri ed arrivo a Roma.

La medesima problematica si presenta anche per la programmazione per la giornata di domani e per le successive. Qualcosa è cambiato negli orari di Trenitalia senza che alcuna comunicazione sia stata data ed il panico si è diffuso in rete tra i pendolari che ormai si aspettano di tutto da parte di Trenitalia.

Però, diversamente da quanto risultante sui siti e app ufficiali, questa mattina recandosi presso la stazione di partenza si è appreso che il treno 12210 è regolarmente partito come se si trattasse di un treno "fantasma", non acquistabile e non individuabile all’atto della programmazione del proprio viaggio.

Trattasi quindi di una evidente e grave mancanza di informazioni come previste dalla normativa di settore che genera confusione e disagi per i passeggeri.

Per questo motivo abbiamo immediatamente presentato reclamo ed inviato richiesta di spiegazioni a Trenitalia e alla Regione Lazio che, come ricordiamo, è la committente del servizio regionale. Riteniamo che quanto accaduto sia gravemente lesivo del diritto all’informazione del pendolare, previsto come detto dalla normativa di settore e che la Regione in quanto Ente pagante il servizio regionale debba pretendere da Trenitalia la massima chiarezza in merito.

Trattasi forse di una possibile intenzione, poi abortita, di riduzione del servizio pendolare pagato con i soldi pubblici? Se ciò fosse si andrebbe ad aggravare ulteriormente la situazione di disagio delle fasce pendolari che abbiamo continuamente denunciato non da ultimo con il lancio di due specifiche petizioni online riguardanti il sovraffollamento e i disagi dei treni 2380 e 12204.

Nella fascia oraria del 12210 l’eventuale sua soppressione andrebbe ad aggravare ulteriormente anche la situazione del regionale