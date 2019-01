Torna “Il Mare d’Inverno”: tutti a Capratica con “Fare Verde”

Domenica 27 Gennaio 2019 ritorna “Il Mare d'Inverno”. I Volontari di "Fare Verde" saranno impegnati a pulire le spiagge italiane per ricordare a tutti che l’inquinamento dei litorali è un problema che esiste dodici mesi all'anno e non solo durante il periodo estivo. Inoltre la nostra Associazione Ambientalista continua a denunciare il grave fenomeno dell’erosione che colpisce le nostre coste ed il pericolo per il mare dovuto alle trivellazioni petrolifere.

La nostra iniziativa ha l’obiettivo di riportare al centro dell'attenzione la necessità di ridurre i rifiuti e riciclarli più possibile. Infatti, un “mare di rifiuti” invade le vie delle nostre Città, le strade, le autostrade, le ferrovie che attraversano le campagne, le aree industriali ed i quartieri residenziali, le cime delle montagne ed i boschi, i prati e le spiagge. Rifiuti di cui possiamo fare a meno tranquillamente. Dobbiamo farne a meno!

I volontari di "Fare Verde" che puliranno le spiagge coglieranno l'occasione per fare anche un censimento dei rifiuti raccolti. Una specie di “hit-parade” dove saranno elencati i tipi e le quantità di immondizia raccolta. Questo per dimostrare che sulle spiagge ormai si trova di tutto, ed è dovere dei Cittadini e delle Pubbliche Amministrazioni cooperare per tenerle pulite.

A Fondi l’iniziativa si terrà in Località Capratica, nell’area Sito di Interesse Comunitario Spiaggia e Duna di Capratica, dalle ore 9,30 di Domenica 27 Gennaio. Organizzata dai Gruppi Locali di “Fare Verde” di Fondi e Monte San Biagio, in stretta collaborazione con l’Associazione “Pro-Capratica” e l’Azienda Agricola “Antico Casale”, la manifestazione ha ottenuto il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Regione Lazio, del Comune di Fondi e della Guardia Costiera del Lazio.

Media Partner dell’iniziativa è "Radio Antenna Verde".

Per informazioni e adesioni: fareverdefondi@gmail.com - 328 18 89 586