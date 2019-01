Torna "Corriamo a Monte San Biagio": 11 km tra la Villa e la Sughereta

Mancano poco più di quindici giorni alla ventunesima edizione della “Corriamo a Monte San Biagio”, gara podistica competitiva di 11 Chilometri, organizzata dalla Società “Atletica Monticellana” presieduta dal Prof. Franco Raso ed in programma domenica 27 gennaio 2019.

Quest’anno, la tradizionale gara del sud pontino, valida quale prima tappa del 29° Grande Slam UISP 2019, come lo scorso anno oltre al centro storico del paese, toccherà la contrada Villa e parte della bellissima sughereta. Oltre alla gara competitiva di 11 km. è previsto un itinerario più corto, precisamente di 8 km. per camminata Ludico-Motoria e Fitwalking aperta a tutti, l’iscrizione gratuita ( con maglietta tecnica della manifestazione 5,00 € ) accompagnati da istruttori abilitati G.A.P. Fitwalking Center. Cresce dunque l’attesa per quella che sarà sicuramente una edizione da record, considerato che lo scorso anno sono stati quasi cinquecento gli atleti iscritti alla gara competitiva provenienti da tutto il Lazio e dalle Regioni limitrofe e circa 100 quelli che hanno preso parte alla camminata Ludico-Motoria. Il Pacco Gara sarà composto da una maglietta tecnica e per tutti i partecipanti, compreso i loro accompagnatori a fine gara è previsto un pasta party a cura della ditta Paolella Catering. Ritrovo dalle ore 8,00 presso il parcheggio antistante la stazione ferroviaria Monte San Biagio Terracina Mare facilmente raggiungibile sia con l’auto che con il treno (linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia), mentre la partenza è prevista per le ore 10,00. Verranno premiati i primi tre m/f della classifica generale, Categorie maschili i primi 5 cat. 20-25 unica,30, i primi 10 delle cat. 35,40,45,50,55,60 e i primi 5 delle cat. 65,70, 75 e oltre. Categorie femminili le prime 5 delle cat. 20-25 unica,30, le prime 7 delle cat. 35,40,45,50, le prime 5 delle cat. 55,60 ed oltre. Inoltre saranno premiate le prime dieci società classificate, i primi tre m/f donatori AVIS e il primo atleta m/f che transiterà al GPM ( 113 mt msl) posto al Km. 8,360mt. Alla gara prenderà parte l’Ultramaratoneta Campano Vincenzo Santillo e Zagara Arancio in versione Runner. Quindi appuntamento per tutti a domenica 27 gennaio 2019 ore 08:00 presso la stazione ferroviaria Monte San Biagio Terracina Mare.