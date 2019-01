Balneari: mercoledì il vertice a Sperlonga per parlare del futuro di tutta la Regione

Si sono tenute nei giorni scorsi due importanti assemblee di Cna Balneatori in Lazio e in Liguria, al fine di illustrare le modalità per estendere le concessioni demaniali marittime di 15 anni - secondo quanto disposto dall'ultima legge di bilancio - e di definire le strategie sindacali per la definitiva esclusione delle imprese balneari dalla direttiva Bolkestein.

L'assemblea dei balneari liguri si è tenuta venerdì a Sanremo, dove sono intervenuti l'europarlamentare Lara Comi, l'assessore regionale al demanio Marco Scajola, il coordinatore nazionale di Cna Balneatori Cristiano Tomei, il presidente regionale di Cna Balneatori Liguria Alessandro Riccomini e la coordinatrice regionale di Cna Sonia Carolì (nella foto). Per chiarire gli aspetti della legge di bilancio che interessano i titolari delle concessioni demaniali, Scajola ha detto che «la legge è già in vigore e quindi gli operatori non devono fare niente se non chiedere al Comune di aggiornare l’anno del documento di rilascio della concessione», mentre Carolì ha evidenziato come «il prolungamento della concessione dà una prospettiva più lunga» proprio dopo i gravi danni subiti dagli stabilimenti balneari ligure in seguito alle mareggiate dello scorso ottobre. «I nostri uffici si sono attivati immediatamente per affiancare gli operatori nello sbrigo di tutte le pratiche utili ad agevolare questo impegnativo e oneroso intervento di ripristino da mettere in atto: vorremo accogliere i turisti di aprile per Pasqua con la solita capacità di accoglienza che gli stabilimenti liguri hanno sempre saputo esprimere», ha detto Carolì. Da parte della Comi è invece arrivata la disponibilità a lavorare in Parlamento europeo per l'esclusione dei balneari dalla direttiva Bolkestein.

Il Vertice di Sperlonga

Per quanto riguarda il Lazio, i balneari della Cna si sono incontrati mercoledì scorso a Sperlonga, con gli interventi di Gianfilippo Di Russo (presidente Cna Balneatori Latina), Antonello Testa (direttore Cna Latina) e Cristiano Tomei (coordinatore nazionale Cna Balneatori) che hanno fatto il punto - informa una nota della Cna «sugli sgravi nel pagamento delle concessioni a causa dei danni subiti del maltempo, sul riconoscimento certificato delle concessioni fino al 2033, sull'utilizzo della polizza fideiussoria solidale per ridurre i costi di gestione, sull'accesso al credito e sulle nuove progettualità».

«Sono trentamila le imprese balneari in Italia - ha sottolineato Tomei - che rappresentano un’esperienza unica al livello internazionale di gestione e valorizzazione del territorio, di interesse economico e sociale. Come associazione datoriale, abbiamo il compito e il dovere di continuare a difenderle e sostenerle».

A esporre le novità contenute nella manovra di bilancio è stato il presidente di Cna Balneatori Latina Gianfilippo Di Russo, che ha sottolineato l’impegno dell’organizzazione sia per le procedure utili a richiedere ai vari comuni di competenza il riconoscimento certificato delle concessioni fino al 2033, sia per l’utilizzo e la sottoscrizione della polizza fideiussoria solidale a garanzia del pagamento dei canoni concessori. Infine, il direttore di Cna Latina Antonello Testa ha ribadito «l’attenzione e l’opportunità del mondo Cna dalle facilitazioni legate all’accesso al credito garantito, all’assistenza fiscale, alle tante progettualità di cui le imprese associate possono usufruire. Gli uffici della Cnasono a disposizione di tutti i balneari per raccogliere le istanze per il riconoscimento da inviare ai comuni