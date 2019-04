Memorie Urbane, finita l'opera di Sam Edwin Worthington: è un capolavoro

Un nuovo tassello che impreziosisce il Quartiere, una nuova opera muraria che ha già affascinato i passanti durante la sua realizzazione, un nuovo intervento per continuare nel percorso intrapreso cinque anni fa e capace di creare un vero e proprio Museo a cielo aperto tra le strade della Città. Via Lazio saluta e ringrazia Sam Edwin Worthington, lo street artist londinese che ha lavorato sulla parete di proprietà Ater otto giorni consecutivi. 14 metri di altezza, 14 di larghezza, circa 50 litri di vernice utilizzati, elevatori e materiali impegnati in un cantiere di creatività e colore, l'ennesimo a Fondi grazie a "Memorie Urbane".

L'impegno dell'Associazione Culturale "Il Quadrato", con il contributo di tante Aziende e sempre più numerosi Cittadini, continua a regalare alla Città autentiche opere d'arte a firma dei più grandi nomi della scena internazionale. E tutto questo viene sempre più apprezzato e compreso dalle giovani generazioni, considerato che alcuni alunni dell'Istituto Comprensivo "Garibaldi" hanno scelto proprio di concentrare sulla Street Art la propria Tesina in vista degli Esami.

Il lavoro di Wasp Elder a Fondi è intitolato “Mascolinità”, e come spiegato dallo stesso artista “rappresenta la mascolinità nei suoi aspetti negativi, e di come può essere interpretata in maniera violenta, come un qualcosa che abusa del proprio ruolo e potere. La stessa guerra è un gioco da uomo, la macchina assassina ha un genere ed è maschile”. Lo street artist londinese si è ispirato in particolare ad alcuni scritti dell’intelletuale statunitense Susan Sontag e della saggista britannica Virginia Woolf, ed ha utilizzato alcune immagini sovrapponendole in un’opera muraria che assomiglia incredibilmente ad un quadro, ma invece di doverlo cercare in una Galleria d’Arte è fruibile da tutti in strada.