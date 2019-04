Earth Day Fondi 2019: 1° Maggio all’Orto Botanico per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia ambientale

"Celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia, attraverso una full immersion nella natura".

Questo lo spirito che accompagnerà l'iniziativa promossa dal Gruppo Locale di Fondi dell'Associazione Ambientalista "Fare Verde" Onlus il prossimo 1° Maggio nella splendida cornice del "Parco Naturale Regionale Monti Aurunci", e più precisamente nell’Orto Botanico. In occasione della ricorrenza della “Giornata Mondiale della Terra”, i Cittadini e le Associazioni del territorio sono invitati a partecipare ad una passeggiata lungo i sentieri di questo polmone verde del sud pontino. Ad accompagnarci ci saranno Guide Ambientali riconosciute, tra curiosità e cenni storici, grazie alla partecipazione dell’Associazione Culturale “Minerva”. Un Pranzo al sacco chiuderà la mattinata, con produzioni tipiche del territorio e soprattutto "plastic freee".



La “Giornata Mondiale della Terra” si celebra in realtà il 22 Aprile in tutto il mondo, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione centrale che unisce tutta l’umanità ovvero proteggere la nostra “casa” dalla distruzione a cui la costringiamo da secoli. L’Earth day però è ogni giorno perché, come ci ricorda un proverbio dei nativi americani "Non ereditiamo la Terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli".



“Earth Day Fondi 2019” è un'iniziativa promossa da "Fare Verde" Fondi, con il sostegno di “Fare Verde" Monte San Biagio e dell'Associazione Culturale "Minerva" Sede di Fondi, con il Patrocinio di “Earth Day Italia” e la collaborazione del “Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci”. La partecipazione all’iniziativa è completamente libera e gratuita. Si consiglia un abbigliamento consono all’escursione. Il ritrovo è previsto per le ore 8.30 in prossimità dell’ingresso dell’area Parco sulla Strada Provinciale 99, proseguendo su Via Querce. L’escursione è adatta a tutti, stante il dislivello contenutissimo, il fondo agevole e la lunghezza non eccessiva, è varia ed interessante per grandi e piccoli, offre una serie di alternative anche per chi volesse sostare per un pic-nic o giocare con i bambini.



Per informazioni e adesioni: 328 18 89 586 – fareverdefondi@gmail.com



Nato nel 1970, l’Earth Day coinvolge ogni anno oltre un miliardo di persone grazie all’opera degli oltre 22mila partner in 190 Paesi del mondo, configurandosi come l’evento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta più impattante al mondo. Dal 2007 “Earth Day Italia” celebra questa importante Giornata anche nel Bel Paese e lavora per promuovere la formazione di una nuova coscienza ambientale attraverso una sempre più estesa rete di dialogo tra i tanti soggetti che, a vario titolo, si occupano della salvaguardia del Pianeta.