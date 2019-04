Sanità: la Regione Lazio annuncia 1500 assunzioni

“Dal primo gennaio 2019 la Regione Lazio ha avviato le procedure per reclutare 1.500 unità di personale per il Sistema sanitario regionale. Di queste 613 unità derivano dalla mobilità nazionale sono cioè medici ed infermieri che a causa del blocco del turn over erano andati in altre regioni e ora possono tornare nel Lazio. Si tratta nello specifico di 118 medici, 29 tecnici e 466 del comparto”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato che nel pomeriggio è intervenuto al convegno promosso da Articolo Uno dal titolo: Sanità universale: sostenibilità del sistema sanitario pubblico.

“Stiamo mettendo in campo uno sforzo straordinario – ha concluso D’Amato nel suo intervento - per garantire e implementare l’assistenza sanitaria del territorio. Nel Lazio stiamo aprendo una grande stagione che sarà caratterizzata da concorsi, stabilizzazioni e grandi investimenti infrastrutturali”.