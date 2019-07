Il Mof e il sindaco De Meo protagonisti di "Vista sul Golfo", il programma di Teleuniverso

Era stato considerato (forse un po’ troppo frettolosamente) l’”impero del male”, crocevia di traffici illeciti finito sotto il dominio di alcune famiglie in odore di ìndrangheta. Soltanto la scorsa settimana la Polizia di Stato ha deciso di svolgere all’interno del Mof, il mercato ortofrutticolo di Fondi, la sua annuale festa che, dal titolo molto eloquente “Esserci sempre”, ha sancito la definitiva riappacificazione tra lo Stato in quanto tale e la comunità fondana. Di questi e di altri temi, mutuati dalla strettissima attualità, si occuperà il nuovo numero di "Vista sul Golfo" la rubrica settimanale di Teleuniverso che, dedicata esclusivamente al sud-pontino, andrà in onda giovedì 18 aprile, alle ore 22.35 circa.

L’ospite del conduttore Saverio Forte non potrà non essere il sindaco di Fondi, Salvatore De Meo, uno degli amministratori che capeggia la classifica di gradimento tra i 33 comuni della provincia di Latina, l’unico in grado, grazie ad una paziente e laboriosa attività sul territorio e di coordinamento tra le varie istituzioni (ai diversi livelli), di sdoganare la negativa immagine attribuita alla sua città al punto che l’ex Ministro degli Interni Roberto Maroni aveva chiesto formalmente lo scioglimento del consiglio comunale per una presunta infiltrazione del crimine organizzato. E invece il sindaco di Fondi De Meo è riuscito a convincere l’ex Questore di Latina Carmine Belfiore ad organizzare nella sua città la 167° festa provinciale della Polizia nel luogo in cui primo cittadino si è formato anche sotto il profilo umano, professionale ed amministrativo per guidare, ormai dal 2010, una delle città più complicate dello scacchiere provinciale e regionale. Il sindaco De Meo non ha mai ceduto alla teoria dei negazionisti, anzi ha più volte ammesso, con diverse sfumature, come diverse famiglie appartenenti al crimine organizzato siano riuscite con la violenza ed il metodo mafioso ad imporre profili di condizionamento sulle dinamiche interne di quello che è considerato il luogo simbolo dell'economia pontina e a detenere il monopolio del trasporto su gomma dei prodotti ortofrutticoli in partenza ed in arrivo. La festa della Polizia ora ha dimostrato la vicinanza, più che mai, dello Stato nei riguardi di tanti operatori e aziende che da generazioni e con dedizione hanno contribuito costantemente alla crescita di questa importantissima realtà. E il sindaco De Meo ha un sogno nel cassetto: la Questura di Latina autorizzi il distaccamento di un suo presidio o dello stesso commissariato di Polizia all'interno del Mof. La puntata pasquale di Vista sul Golfo sarà, naturalmente, l’occasione per il sindaco De Meo per tracciare un bilancio sulla sua agenda amministrativa ad un anno dalla conclusione del secondo ed ultimo mandato.

E i risultati conseguiti sono tanti e diversi nel settore ambientale (l’attivazione del servizio di raccolta “porta a porta” nel Giugno 2016 ha consentito con 85% di essere primo comune pontino ed il quinto a livello regionale in termine di differenziazione dei rifiuti, l’apertura isole ecologiche interrate e l’attivazione sperimentale delle ecoisole), turistico e culturale (realizzazione degli accessi al mare ed il varo del piano di utilizzo degli arenili), nelle politiche della scuola (esenzioni del ticket mensa e trasporto scolastico per famiglie disagiate e la realizzazione di progetti di promozione della cultura della legalità e di prevenzione del bullismo e del disagio giovanile), nel bilancio ( rispetto degli equilibri, equa politica fiscale e piani di razionalizzazione spese), nei Lavori Pubblici (il progetto Plus ha consentito di dare seguito ad un investimento di circa 9 milioni di Euro di fondi europei per la riqualificazione urbana e lo sviluppo economico e sociale), nell’edilizia scolastica (ammodernamento e ristrutturazione plessi scolastici con palestre ed aree sportive), nei servizi sociali, nelle attività produttive (contributi per l’attivazione, l’ampliamento e la riqualificazione delle piccole e medie imprese e attivazione tirocini formativi professionali e agevolazioni Tari a favore delle le attività commerciali e artigianali del centro storico) urbanistica (definizione degli usi civici, piano per la mobilità comprensoriale e lo sviluppo del territorio sostenibile, perimetrazione delle aree turistiche all’aria aperta e disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero edilizio) e polizia locale (attivazione impianti di videosorveglianza , potenziamento mezzi e unità, iniziative sulla sicurezza stradale rivolte agli studenti e controlli ambientali e abusivismo). E ora il sindaco De Meo ha davanti un’altra sfida, quella alle elezioni europee del 26 maggio, naturalmente per conto del suo unico partito, Forza Italia. La sua filosofia-pensiero è chiara e lungimirante: i comuni, piccoli e grandi che siano – devono tornare ad essere i veri protagonisti delle decisioni prese a Bruxelles. Insomma la nuova Europa del terzo decennio del 21° secolo deve ripartire dai territori per centrare quella visione per la quale l’Europa Spinelliana, dopo i lutti materiali ed umani dell’ultima guerra, ha preso corpo: dare azione, dopo tanta sfiancante burocrazia, di cui sono gli unici elementi comuni denominatori le comunità locale e, soprattutto loro, i cittadini.

