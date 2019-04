Stagione agli sgoccioli per il settore giovanile rossoblù

Domenica 14 aprile, sul parquet di casa, le ragazze dell’Under 15 si sono cimentate nel 9° concentramento valido per il campionato di categoria Lazio-Campania. Le piccole rossoblù, sotto la guida di Nikola Manojlovic, hanno affrontato in un primo incontro la compagine del Pontinia, contro la quale hanno patito una sconfitta per 14 a 16. La gara era caratterizzata da un sostanziale equilibrio tra le due squadre, tanto che la prima frazione di gioco si chiudeva sul 6-7 per le gialloblù. Nella ripresa era ancora il Pontinia a giocare con una marcia in più, mentre il Fondi commetteva troppi errori in fase conclusiva; così le rossoblù perdevano di misura contro le cugine del Pontinia. La seconda gara ha visto le piccole rossoblù soccombere al Flavioni Civitavecchia (17-14 il punteggio finale). Nella prima frazione le due compagini mettevano in scena un match dai toni vibranti, con il Civitavecchia sempre in vantaggio e il Fondi che non mollava la presa e rimaneva alle costole delle avversarie (10-9 P.T.). Nella ripresa era ancora il Flavioni a mettere il piede sull’acceleratore e si imponeva con un break di 2-0 (13-10 al 13°). A quel punto il Fondi tornava in partita e, con un parziale di 1-4 agguantava il pari (14-14 al 22°). Nel finale, il Flavioni riusciva a mettere a segno un importante parziale che consegnava loro la vittoria. Al termine della mattinata le fondane si sono scontrate nuovamente contro il Pontinia per una gara di recupero e alle quali, sopraffatte dalla stanchezza, hanno ceduto sul punteggio di 11-25. Questo il commento a fine concentramento di mister Nikola Manojlovic:

I primi due incontri sono stati molto belli e tirati. Le mie ragazze hanno fatto due belle prestazioni, sono rimaste in gara fino alla fine ma, probabilmente i troppi errori al tiro dai 6 metri, non hanno consentito loro di vincere. Nell'ultima gara alcune mie giocatrici hanno dovuto lasciare il concentramento per impegni personali e giustamente, con una rosa più piccola, si è sentita la stanchezza. Complimenti a tutte le ragazze per il campionato che hanno portato a termine: per essere molte di loro ai primi passi hanno fatto un ottimo percorso. Ci sono stati alti e bassi, ma sono molto contento delle loro prestazioni.

Nel pomeriggio di mercoledì, invece, le ragazze dell’U17 sono state impegnate in trasferta contro il Civitavecchia. Nella penultima gara del girone di doppio ritorno, l’HC Fidaleo Fondi si presentava sul campo del Flavioni priva di Manojlovic, Notarianni e Conte impegnate con la nazionale azzurra agli MHC Championship di Budva. Le giovanissime rossoblù, nonostante le assenze importanti, ce la mettevano tutta per mettere in campo un’ottima prestazione. Tuttavia non riuscivano a sovrastare la fisicità e l’esperienza delle avversarie, così il Civitavecchia otteneva la vittoria per 28 a 15.