Motori ruggenti a Monte San Biagio per l'arrivo dello Stuntman Show

A Monte San Biagio si scaldano i motori per l'arrivo dello Stuntman Show dello Stunt Drivers Team il quale ha ottenuto numerosi consensi in tutte le maggiori città d'Italia.

Il Piazzale Stazione di Monte San Biagio - Terracina Mare ospiterà dal 3 al 6 maggio le mirabolanti imprese su due e quattro ruote dei suoi incredibili piloti. Evento motoristico straordinario dove le emozioni saranno forti, merito delle performance che i piloti dello Stunt Drivers Team eseguono da anni con esperienza e passione.



L’adrenalina la farà da padrona con i maggiolini americani, dragster sempre più veloci, camion in impennata e ancora tra le performance in scaletta drifting, auto su 2 ruote, parcheggi acrobatici, derapate, passaggi in velocità tra cui l’automobilismo acrobatico con a bordo anche il campione europeo Roby Rossi. La mascotte dello spettacolo sarà il gigantesco Monster Truck, un vero e proprio big-foot americano. Oltre 18 mezzi per uno spettacolo nuovo e dinamico in cui si andranno a riprodurre anche gli effetti speciali utilizzati nel mondo cinematografico tra cui vere e proprie esplosioni da film. E poi tanti mezzi protagonisti del mondo della tv come i protagonisti del film Cars tra cui Saetta Mc Queen e King. Li vedrete dal vivo in tutto il loro splendore.



Piloti e stuntman offriranno uno show di divertimento ed emozioni al volante di ogni possibile mezzo. L’appuntamento è dunque dal 3 al 6 maggio nel piazzale della stazione di Monte San Biagio - Terracina Mare. Spettacoli: venerdì ore 21:00 - sabato ore 17:00 e ore 21:00 - domenica ore 11:00 e ore 17:00 - lunedì ore 18:30