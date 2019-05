Europee, la campagna elettorale di De Meo prosegue a Fondi

La campagna elettorale di Salvatore De Meo fa tappa nella sua città: domenica 5 maggio, alle ore 18.30 presso il Centro multimediale Dan Danino di Sarra di Fondi, De Meo, Sindaco della città da 9 anni, presenterà ai suoi concittadini la propria candidatura alle Elezioni Europee del 26 maggio prossimo.

Con lui saranno presenti il Coordinatore provinciale di Forza Italia Alessandro Calvi, il Consigliere regionale Giuseppe Simeone e il Coordinatore regionale del partito Claudio Fazzone.

De Meo – candidato nella Circoscrizione Italia centrale che comprende Lazio, Marche, Toscana e Umbria – è Consigliere nazionale ANCI, Vice Presidente ANCI Lazio e componente del Comitato Europeo delle Regioni con sede a Bruxelles.

Lo slogan della sua campagna elettorale è “Insieme in Europa diamo forza al nostro territorio”, nella piena convinzione che proprio dai territori e dalle rispettive comunità possano essere convogliate nel partito e nelle istituzioni le energie indispensabili al necessario rinnovamento. La scelta dello slogan esprime la voglia e la determinazione di tante persone che si riconoscono in un progetto politico, caratterizzato dalla sana passione, di impegnarsi tutte insieme per migliorare le rispettive comunità, consapevoli che solo restando uniti si può dare concretezza ai propri progetti e soprattutto convinti che l’Europa, pur rappresentando una grande opportunità per tutte le sfide del futuro, deve aprirsi a un confronto interno nel quale rivedere alcune condizioni che le permettano di armonizzare meglio le esigenze e le aspettative di tutti gli Stati membri.

Salvatore De Meo si è sempre contraddistinto per la grande attenzione alle esigenze dei territori. E’ forte in lui il senso di determinazione nell’avvicinare l’Europa ai cittadini e ai luoghi dove vivono e operano, affinché si ristabilisca un senso di fiducia e di condivisione. Questa è una fase cruciale per l’Europa e per l’Italia, una fase in cui i Comuni, piccoli o grandi che siano, devono essere considerati il punto di forza e di rilancio dell’UE. L’impegno di De Meo è di metterli al centro del dibattito del futuro Parlamento Europeo.