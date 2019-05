Cerimonia di onorificenza in onore dell’Arma domenica a Fondi

L’Associazione culturale “Muzzle Loading Hunters Robinson Crusoe” del Lazio, con il sostegno dell’azienda di riproduzione di armi da caccia e da tiro Davide Pedersoli, organizza per Domenica 19 Maggio 2019 una Cerimonia di onorificenza in onore dell’Arma dei Carabinieri, cui la cittadinanza è invitata a partecipare.

L’iniziativa, patrocinata dall’Arma dei Carabinieri e dal Comune di Fondi, avrà luogo alle ore 18.00 presso la Sala convegni del Castello Caetani di Fondi.

Ai saluti istituzionali del Sindaco di Fondi Salvatore De Meo e dell’Assessore alla Cultura Beniamino Maschietto faranno seguito gli interventi del Presidente dell’Associazione “Muzzle Loading Hunters Robinson Crusoe” del Lazio Dott. Antonio Di Biasio, del Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Gabriele Vitagliano, del Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Fondi S.Ten. Emilio Mauriello e del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Terracina Cap. Francesco Vivona. L’incontro sarà moderato dall’Avv. Virginio Palazzo.

La celebrazione – che si svolge in occasione del 205° anniversario dell’istituzione dell’Arma dei Carabinieri Reali, attuale Arma dei Carabinieri – costituirà occasione per la rievocazione storica di tale istituzione e altresì per analizzare i risvolti politici e sociali degli ultimi due secoli di storia nazionale.

Nel corso della cerimonia sarà donata alla Tenenza dei Carabinieri di Fondi la “Pistola e carabina di ordinanza a pietra focaia”, fedele riproduzione del modello del 1814 prodotta dall’azienda Davide Pedersoli.

In oltre due secoli di vita quella che oggi è per tutti l’Arma dei Carabinieri si è sempre contraddistinta per spirito di corpo, coraggio e dedizione. Efficienza e professionalità hanno accompagnato sin dalle origini l’Arma, anche al di fuori dei confini nazionali, che nel tempo si è conquistata ammirazione e fiducia, stima e rispetto in ogni sua azione.