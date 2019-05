Credito per il settore agricolo e competitività aziendale: domani l'incontro della Lega

Servizi assicurativi e finanziari, forme di garanzia creditizia e strumenti informativi, trasparenza dei mercati ma anche competitività aziendale nel settore agricolo.

Di questo e molto altro si parlerà domani venerdì 17 maggio alle ore 18:00 a Monte San Biagio, presso il ristorante pizzeria "Il Focolare".

Fulcro del confronto, organizzato dalla Lega, saranno le potenzialità ma anche le opportunità offerte al territorio dall'Ismea, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, importante ente pubblico economico istituito nel 1999 con l'accorpamento dell'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina.

“Ho sentito il profumo della mia terra e ho scelto da che parte stare” è infatti il titolo scelto dai vertici regionali della Lega per l'incontro, fondamentale per aprire gli orizzonti dell'economia agricola del territorio di Monte San Biagio.

Interverranno