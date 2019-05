Martedì il Consiglio: al vaglio della Pubblica Assise la variante Pedemontana

Il Presidente del Consiglio comunale Onorato De Santis ha convocato la Seduta Pubblica Straordinaria del Consiglio comunale, che avrà luogo presso l’Aula Consiliare “Luigi Einaudi” Martedì 21 Maggio p.v. alle ore 9.00 in prima convocazione (l’eventuale seconda convocazione è prevista per Mercoledì 22 Maggio alle ore 10.00) per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Approvazione verbali seduta precedente; Variante speciale per il recupero urbanistico del nucleo edilizio 1 “pedemontana”, ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980, n.28 e ss.mm.ii. – Presa d’atto parere comitato tecnico, adeguamento elaborati e riadozione del piano. Interpellanze e interrogazioni.