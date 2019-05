Piazzale via di Mola di Santa Maria: lunedì i lavori di asfaltatura

Il Sindaco di Fondi Salvatore De Meo e l’Assessore ai Lavori Pubblici Onorato Di Manno informano la cittadinanza che Lunedì 20 Maggio p.v. avranno inizio i lavori di asfaltatura dell’area parcheggio adiacente a via Mola di Santa Maria, nei pressi del Teatro comunale in corso di realizzazione.

Tali lavori, come anticipato nei mesi scorsi, sono ricompresi in un primo intervento di riqualificazione dell’area in questione, che ha visto la realizzazione di un impianto di smaltimento delle acque meteoriche e la predisposizione di impianti di pubblica illuminazione e irrigazione. A seguito dell’asfaltatura i lavori saranno completati con la realizzazione della segnaletica orizzontale e l’installazione di rastrelliere portabiciclette.

L’asfaltatura del piazzale, che si protrarrà presumibilmente fino a Venerdì 24 Maggio, comporterà inevitabilmente alcuni disagi alla circolazione viaria nell’area interessata, adiacente ai plessi scolastici “Purificato” e “Garibaldi”. Si invitano pertanto gli utenti a servirsi ancora del parcheggio del Palazzetto dello Sport e dell’area mercatale di Mola S. Maria, che sarà lasciata appositamente aperta nei giorni di scuola, con accesso da via Mario Mosillo. Al fine di ridurre ulteriormente i disagi il Comando di Polizia Locale, in collaborazione con il Settore Lavori Pubblici, predisporrà una viabilità supplementare a servizio dell’area.