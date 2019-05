Sperlonga, querele per difendere l'immagine della città: insorge anche la Caponnetto

Abbiamo appreso da notizie di stampa che il comune di Sperlonga ha deliberato la nomina di un legale per chiedere i danni di immagine a varie testate giornalistiche locali e nazionali includendo anche l’Associazione Antimafia A. Caponnetto rea, di aver condiviso un articolo del giornale on line Latina Tu.

Cari Amministratori del Comune di Sperlonga le vostre azioni temerarie peraltro a carico dei cittadini, non ci spaventano, perché sappiamo di essere nel giusto. Non è la prima volta che riceviamo azioni del genere e crediamo non sarà l’ultima, ma non indietreggiamo di un millimetro nella lotta per il trionfo della legalità, e lo dimostra il fatto, che ci siamo costituiti, tramite l’Avv. prof Alfredo Galasso, nei vari procedimenti che riguardano gli Amministratori del Comune di Sperlonga.-

la Segreteria Nazionale