Libertà di insegnamento ed espressione: l'intervento della consigliera Paparello (Pd)

A sostegno della professoressa di Palermo, sospesa dal servizio dopo l'intervento della digos nella scuola, e in allineamento con l'interrogazione a Salvini di Monica Cirinnà: si inserisce in questo contesto l'intervento della consigliera del Pd Maria Civita Paparello durante la Pubblica Assise di questa mattina.

A sostegno della libertà di insegnamento e di espressione, l'esponente del Pd ha infatti letto gli articoli 21 e 33 della Costituzione italiana

Uno stato democratico - - ha dichiarato la Paparello - ha questi come valori fondanti per una convivenza civile e responsabile. Ciascuno di noi deve impegnarsi per assicurare alle future generazioni il rispetto per le altrui opinioni e diversità di vedute in un ambito di libero dibattito e crescita collettiva.