Anche Destra Sociale sta con Carnevale: "A nostro avviso 'Noi per Monte San Biagio' progetto virtuoso"

Negli ultimi tempi, il coordinamento della "Destra Sociale" provincia di Latina, sempre attento ad ogni dinamica politica inerente il territorio, ha seguito con interesse l'evolversi della campagna elettorale, che sta raggiungendo il suo culmine proprio in questi giorni, per il rinnovo del Consiglio comunale.

Abituati, dunque, a riconoscere ad ognuno i propri meriti senza tener conto del simbolo di appartenenza, abbiamo esaminato attentamente la validità dei programma elettorali presentati dai locali candidati, e alla fine non abbiamo potuto fare a meno di esprimere la nostra approvazione per quello proposto dalla lista civica "Noi per Monte San Biagio", del sindaco uscente Carnevale Federico, peraltro artefice politico della importante opera di riqualificazione della stazione di Monte San Biagio-Terracina Mare, risultato pregevole e intelligente dal punto di vista amministrativo, dimostrando di avere una vera volontà nell'accrescimento del benessere del suo borgo e territorio.



La mirabile capacità dell'amministrazione capeggiata dal sindaco Carnevale nel gestire la cosa pubblica, facendo risultare Monte San Biagio meritevole del titolo di "comune virtuoso", non poteva non incontrare il favore di un movimento politico come il nostro, mosso esclusivamente dal proposito di risolvere i problemi delle comunità italiane e restituire alla nostra gloriosa nazione l'antico splendore, e la validità del suo nuovo programma consta nella continuità del percorso intrapreso cinque anni prima e dei nuovi progetti, bene illustrati, che di certo aumenteranno lo splendore e la funzionalità del suo paese, già conosciuto per la storia, le varie bellezze territoriali nonchè per le prelibatezze della sua gastronomia.



E' nella visione stessa della "Destra Sociale", infatti, quella del costante rinnovo e adeguamento ai tempi attuali delle città italiane, senza però trascurare o rinnegare quelle tradizioni che sono alla base della forza e della coesione del nostro popolo.

Per queste ragioni, il coordinamento provinciale della "Destra Sociale" annuncia il proprio sostegno al sindaco ricandidato Federico Carnevale, dando mandato ai propri referenti della zona Fondi-Monte San Biagio di attivarsi per far convergere le preferenze elettorali dei loro contatti residenti nel comune monticellano verso i candidati della lista "Noi per Monte San Biagio", e così premiare chi ha tanto e ben lavorato per il benessere della cittadinanza.