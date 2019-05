A lezione di educazione finanziaria: così gli studenti di Fondi imparano a costruire il proprio futuro

Il progetto di educazione finanziaria realizzato presso la sezione economica dell’I.I.S. “Gobetti – De Libero” che ha coinvolto gli alunni delle classi del biennio sezione economica e gli alunni delle terze medie delle scuole medie Garibaldi e Amante di Fondi, è in dirittura di arrivo e conclude con due momenti di grande rilievo: la visita presso la sede centrale della Banca Popolare di Fondi e il convegno per l'educazione finanziaria.

La visita alla sede della Banca Popolare di Fondi

La visita presso la sede centrale della Banca Popolare di Fondi, parte attiva nel progetto didattico, avvenuta nel pomeriggio di ieri 21.05.2019: gli alunni, accolti nell’auditorium della banca e guidati dal responsabile delle risorse umane Dottor Raffaele Parisella, hanno fatto il punto sul ruolo e le funzioni in generale delle banche e in particolare della Banca Popolare di Fondi che è estremamente radicata sul nostro territorio. Inoltre, hanno visitato gli sportelli aperti al pubblico per vedere dal vivo gli spazi dove gli operatori bancari svolgono le operazioni con la clientela e gli strumenti informatici ora utilizzati, ma soprattutto dove la clientela viene accolta e guidata a trovare una soluzione alle proprie esigenze.

Il convegno promosso dalla F.E.D.U.F. (Fondazione per l’Educazione Finanziaria)

Il convegno di oggi 22/05/2019 ospitato presso la palestra dell’ I.I.S. “Gobetti – De Libero”, promosso e realizzato dalla F.E.D.U.F. (Fondazione per l’Educazione Finanziaria) con Orizzonti TV e patrocinato dal Comune di Fondi, dal titolo “DIVENTARE CITTADINI PREVIDENTI: AGIRE CONSAPEVOLMENTE PER UN FUTURO PIÙ SERENO”nell’ambito di una serie di interventi educativi rivolti agli studenti e attivati a livello nazionale sul tema dell’educazione finanziaria. Sarà un momento coinvolgente in cui tutte le classi della sezione economica dell’I.I.S. “Gobetti – De Libero”, gli alunni in rappresentanza delle classi terze delle tre scuole medie di Fondi, “Amante” e “Garibaldi, dopo la visione di due filmati sul tema della previdenza e sulla cultura assicurativa, assisteranno ad una lezione interattiva condotta dalla Prof.ssa Ornella Ricci, Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di Studi Aziendali dell’Università degli Studi Roma Tre. L’obiettivo è quello di stimolare negli studenti una prima riflessione sui temi della previdenza e della cultura assicurativa per poi arrivare, partendo dalle azioni quotidiane e personali, al tema della gestione consapevole del denaro.

La sfida finale sulla piattaforma www.kahoot.it.

Al termine della lezione tutti gli studenti, suddivisi in team, parteciperanno alla sfida online sui temi affrontati attraverso la piattaforma www.kahoot.it.

Il ruolo di moderatore sarà svolto dalla dott.ssa Valentina Panna, communication manager della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, che per il secondo anno consecutivo ha accompagnato e supportato le docenti Carmen Castiglione, Amalia Di Mascolo e Marialaura Musella nella realizzazione di questo progetto di alfabetizzazione finanziaria.

Lo scopo del progetto, infatti, è quello di fornire un primo approccio con i concetti e gli strumenti economico-finanziari, ma soprattutto quello di promuovere l’importanza dell’educazione finanziaria perché i nostri ragazzi possano essere veri cittadini attivi e consapevoli.