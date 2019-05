Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni: 75enne di Fondi torna in carcere

In data 21 maggio 2019, i militari dell’arma del luogo, in esecuzione dell’ordinanza di “revoca del decreto di sospensione dell’ordine di carcerazione” emessa dalla procura della repubblica presso il Tribunale di Latina, ufficio esecuzioni penali, traevano in arresto F.L.R. 75enne residente a Fondi dovendo scontare la pena residua di mesi 7 e giorni 28 di reclusione per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate in concorso. Il prevenuto è stato associato presso la Casa circondariale di Latina per l’espiazione della pena.