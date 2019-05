Monte San Biagio, l'appello del candidato sindaco Gesualdo Mirabella: "La politica deve tornare tra la gente"

Ormai giunti alle battute finali di questa campagna elettorale che mi vede direttamente impegnato come candidato Sindaco, sento di dover ringraziare tutti, indistintamente, coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso, non privo di difficoltà, ma sempre improntato al massimo rigore e alla sobrietà che contraddistinguono il mio gruppo di lavoro.

Inizia così il bilancio della campagna elettorale, ormai alle battute finali, del candidato sindaco della lista "SiAmo Monte San Biagio" Gesualdo Mirabella.

La politica - prosegue la nota - ha bisogno di tornare tra la gente, ma bisogna aprire un “confronto” nuovo con i giovani cogliendo la saggezza degli esperti meno giovani, per poter superare i luoghi comuni della miope politica di appartenenza e dare un segnale forte a tutti coloro che vogliono lavorare per un concreto progetto di squadra, muovendoci su una linea di correttezza, rispetto, responsabilità e impegno.



Il nostro progetto di sviluppo socio-economico, ispirato a principi di trasparenza e partecipazione, intende rimettere al centro le persone, interpretando e rappresentando le esigenze di tutti per orientare il paese verso traguardi nuovi e innovativi, verso una maggiore coesione sociale.

Durante questa campagna elettorale, partecipando a molti incontri e parlando con i cittadini, abbiamo avvertito forte l’esigenza di dover riscrivere le regole della convivenza civile, con l’obiettivo di pensare al futuro con i piedi sempre per ben piantati per terra.

Viviamo con serenità questi ultimi giorni che ci separano dal voto che ogni cittadino sarà chiamato ad esprimere domenica e chiediamo ai cittadini un voto libero e consapevole, per riportare “la politica al servizio della gente” e “la gente protagonista della politica”.