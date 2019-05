Educazione ambientale e alimentare, screening e prevenzione: con "Monte San Biagio Futura" la salute dei cittadini sarà una priorità

Il sindaco rappresenta l'autorità sanitaria locale e, insieme alla giunta municipale, è il primo responsabile della salute dei cittadini.

Da tale responsabilità primaria derivano necessariamente tutte le scelte politiche, economiche ed amministrative del Comune.

In caso di malattie conclamate, il relativo trattamento spetta ad enti e strutture pubbliche diverse dal Comune, il quale, tuttavia, mantiene un potere di concertazione in tale ambito.

In osservanza ai più recenti sviluppi della ricerca bio-medica, ed alla conseguente preoccupazione per il progressivo esponenziale aumento delle malattie cronico degenerative, di cui i tumori sono solo quelle più note e temute, le responsabilità sanitarie del sindaco devono trovare elettivo sbocco nell’ambito della “Prevenzione Primaria”, mirando, essa prima di tutto, a NON produrre nuovi inquinanti e quindi a ridurre, fino all’abbattimento, la produzione di fattori inquinanti eventualmente già in atto.



Si comprende bene come la prevenzione primaria sia un’esigenza individuata e sollecitata da tecnici (medici) a salvaguardia dello stato di salute della comunità: gli amministratori ne devono tener conto in tutte le loro determinazioni, in considerazione degli effetti che queste possano avere, direttamente o indirettamente, sulla salute dei cittadini, sia nell’immediato che nel lungo periodo.

Monte San Biagio Futura, lista civica che sostiene la candidatura a sindaco di Guglielmo Raso intende:

• Promuovere iniziative di prevenzione, campagne di screening, campagne di educazione ambientale ed alimentare supportate da ASL locali, esperti e dal Ministero della Salute;

• Analisi e monitoraggio dello stato di mortalità, percentuali di nuovi casi di malattia e censimento mortalità