Europee: questa sera la chiusura della campagna elettorale di De Meo

Venerdì 24 maggio, alle ore 20.00 presso il Ristorante “Al Boschetto” di Fondi si svolgerà la festa di chiusura della campagna elettorale di Salvatore De Meo, candidato di Forza Italia per la Circoscrizione Italia centrale (Lazio, Umbria, Toscana e Marche).

Interverranno con De Meo il Coordinatore regionale di Forza Italia Sen. Claudio Fazzone, il Coordinatore provinciale Alessandro Calvi e il Consigliere regionale On. Giuseppe Simeone.

Questa campagna elettorale è stata un’esperienza bellissima - sottolinea De Meo - perché ho avuto moltissime occasioni di confronto con migliaia di cittadini dei territori della Circoscrizione Italia centrale, che sono il nucleo delle mie proposte programmatiche: cittadini, lavoratori, studenti, pensionati, professionisti, imprenditori, amministratori locali, associazioni, ma anche molti giovani appassionati. A tutti ho spiegato quanto sia importante questo appuntamento per il nostro futuro e ho ribadito il mio impegno a voler dare loro voce in ambito europeo, perché l’Europa deve necessariamente mettere al centro della sua agenda le problematiche dei nostri territori. La campagna elettorale è stata giocata da molti candidati sui temi nazionali più che su quelli europei, mentre l’appuntamento di Domenica 26 maggio è destinato a incidere profondamente sulle nostre vite. In queste settimane ho percepito quante false verità circolino sull’Europa, che non è un male ma un’opportunità, e può essere la soluzione a molti dei nostri problemi, dall’economia al lavoro, dalla formazione all’ambiente, dalle infrastrutture all’immigrazione, dalle politiche per i giovani all’innovazione tecnologica e digitale, dal turismo alla cultura. L’Europa è già in mezzo a noi, molto più di quanto pensiamo, soprattutto perché nell’immediato futuro i Comuni saranno i veri protagonisti di questa sfida, considerato che nella prossima programmazione una quota rilevante dei fondi europei verrà riservata proprio agli enti locali. Al vento nazionalista che mira a disgregare l’Unione Europea dobbiamo opporre la nostra idea di Europa e le nostre idee su come vogliamo cambiarla per migliorarla affinché sia più forte e attenta ai bisogni delle persone. Possiamo farlo, insieme.