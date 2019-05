Caccia: da oggi iscrizione alla stagione venatoria anche online

Pratiche più snelle e veloci, meno sprechi di carta e completa digitalizzazione: upgrade tecnologico per l'Ambito Territoriale di Caccia Latina 2 che si è dotato di una nuova e funzionale piattaforma online.

Tutto, dall'iscrizione alla stagione venatoria alla consegna di moduli, grazie al software sviluppato da Export Digitale può finalmente avvenire in rete, in maniera semplice e istantanea.

Niente più fax, fotocopie e attese, quindi, all'insegna di un servizio sempre più efficiente e all'avanguardia.

La soddisfazione del presidente Elio Trani

Si tratta di un piccolo grande risultato per tutto l'Atc Latina 2 – è stato il commento entusiasta del presidente Elio Trani – che abbiamo il piacere di annunciare a pochi mesi dall'inizio della stagione venatoria 2019-2020 e, soprattutto, a meno di 30 giorni dalla chiusura delle iscrizioni il cui termine ultimo, come noto, è fissato per il 15 giugno.

Tra le innovazioni apportate dalla nuova piattaforma anche la possibilità di pagare digitalmente con carta di credito e Paypal.

Naturalmente, per i più abitudinari, resta l'opzione del bollettino postale così come la possibilità di chiedere personalmente o telefonicamente informazioni presso la sede di Monte San Biagio.

Tra i vantaggi di questo nostro piccolo grande passo in avanti – aggiunge Trani – c'è anche la linearità delle procedure e l'impossibilità di perdere o smarrire documentazione cartacea. Il nostro sito, oggi reso più efficiente con un servizio aggiuntivo, resta a disposizione per informazioni e avvisi, da sempre forniti ai nostri iscritti con aggiornamenti costanti e puntuali.

Come utilizzare la piattaforma sviluppata da Export Digitale

Utilizzare la nuova piattaforma è semplicissimo basta:

andare su www.atclatina2.it

cliccare l'apposita sezione denominata “Iscrizione Online Stagione Venatoria”

compilare il form e seguire tutte le fasi come richiesto dal sistema.

L'obiettivo di Export Digitale, azienda con sede in Fondi, è quello di esportare il modello messo a punto all'Atc Latina 2 anche negli Ambiti territoriali di Caccia di Viterbo, Rieti e Frosinone per fornire un supporto tecnologico in grado di gestire, con una visione d'insieme, l'intero settore al livello regionale.

Un solo strumento, dunque, per tutti i cacciatori della regione.

Atc Latina 2: che cos'è e quali comuni interessa

L'Ambito territoriale di caccia è un istituto attraverso il quale l'attività venatoria viene gestita in forma programmata da un apposito organismo di gestione; si tratta di un presidio fondamentale per regolare la caccia in un determinato territorio.

L'Atc Latina 2 ha, come obiettivi primari la regolamentazione del prelievo venatorio, nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dalla normativa, in rapporto al censimento dei cacciatori e dei capi di fauna selvatica, ma anche la promozione di programmi di reintroduzione e ripopolamento e la tutela del territorio.

L'Atc Latina 2 comprende i seguenti comuni: Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Ponza, San Felice Circeo, Sperlonga, Spigno Saturnia, Santi Cosma e Damiano, Terracina e Ventotene.