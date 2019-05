Venerdì la presentazione dell'evento “L’arancia bionda della Piana di Fondi diventa birra”

Martedì 28 Maggio prossimo, alle ore 19.00 nel Castello Caetani di Fondi, si terrà l’evento-presentazione “L’arancia bionda della Piana di Fondi diventa birra”.

L’iniziativa è organizzata da Associazione Pro Loco Fondi in collaborazione con TerraMater, Torpedino, Cuzziol Spa, Bon Brewery e si avvale del patrocinio di Comune di Fondi, Arsial - Regione Lazio, Banca Popolare di Fondi, Torpedino e Coldiretti.

Partners dell’evento sono UnionBirrai, BrassiFondi, Idroluppolo Fondi, Zytho Project e Associazione Ristoratori di Fondi.

Sono previsti gli interventi di Salvatore De Meo, Sindaco di Fondi; Gaetano Orticelli, Presidente Associazione Pro Loco Fondi; Giulia Rita Eugenia Forte, Archivio storico della memoria del ‘900 Città di Fondi; Paola De Luca, esperta in sviluppo territoriale ed economia della cultura; Antonio Rosati, Presidente Arsial - Regione Lazio; Lino Conti, Coldiretti Fondi; Bert Van Hecke, mastro birraio Bom Brewery. L’incontro sarà moderato da Simone Di Biasio.

L’evento-dibattito e la presentazione verteranno sulla storia della coltura e della cultura dell’arancia bionda della Piana di Fondi, con un excursus attraverso i luoghi e i territori dove l’arancio per decenni ha rappresentato prosperità.

Le arance bionde sono state affidate alle mani di un giovane talento del mondo brassicolo fiammingo affinché ne ricavasse la preziosa essenza indispensabile a creare una birra dove l’ingrediente principale è proprio l’arancia bionda della Piana di Fondi.

«La realizzazione di questo progetto – afferma il Presidente dell’Associazione Pro Loco Fondi Gaetano Orticelli – rappresenta un esempio di come oggi, in un mondo globalizzato, si possa ancora recuperare il senso del passato e proiettarlo verso il futuro attraverso iniziative adatte a suscitare nelle nuove generazioni attrazione, fascino e interesse per il territorio rappresentato dalla Piana di Fondi e dalla sua cultura».

Al termine della presentazione, aperta alla partecipazione di tutti, si procederà presso la Sala espositiva del Castello alla degustazione della birra all’arancia bionda, accompagnata da alcuni piatti della tradizione del territorio fondano.

Per accedere alla degustazione della birra all’arancia bionda è necessario iscriversi tramite il link presente sul sito dell’Associazione Pro Loco Fondi: http://www.prolocofondi.it/.