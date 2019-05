200 anni dell’“Infinito” di Giacomo Leopardi: flash mob della Don Milani in piazza

Martedì 28 Maggio prossimo un grande evento accomunerà le scuole d’Italia per celebrare i 200 anni dell’“Infinito” di Giacomo Leopardi.

L’iniziativa, dal titolo “200 - duecento Infinito”, nasce dalla collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Casa Leopardi.

L’Istituto Comprensivo “Milani” di Fondi aderisce all’iniziativa con un flash mob sul noto componimento del poeta, che si concluderà con un breve balletto, alle ore 11.30 presso il Teatro all’aperto di Piazza De Gasperi, collegandosi idealmente con la piazza centrale di Recanati, città natale di Leopardi, dove il Miur premierà le scuole vincitrici del concorso dedicato al bicentenario della celebre lirica.

L’appuntamento di Fondi, patrocinato dall’Amministrazione comunale, prevede la partecipazione di tutti gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado della “Milani” per un totale di circa 280 alunni.

«L’idea dell’iniziativa - ha dichiarato Olimpia Leopardi, discendente del poeta - nasce dalla volontà di Casa Leopardi di avvicinare i giovani a quel meraviglioso strumento di dialogo con se stessi e con i sentimenti universali che è la poesia. Un flash mob per utilizzare un linguaggio diverso e più vicino ai ragazzi, per vivere un emozionante momento di unione ideale che mette in luce la forza del sentire, lenisce le pene del cuore e dell’anima e ci permette di guardare insieme con coraggio “oltre la siepe”».