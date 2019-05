Torna "Franciacorta in Villa": appuntamento il 29 e 30 giugno

Fervono i preparativi per il "viaggio enogastronomico alla scoperta dei sensi". Parliamo, ovviamente, di Franciacorta in Villa, il format dell'associazione Decant sinonimo di gusto ed eleganza, giunto alla settima edizione.

L’appuntamento con l’evento patrocinato dal Consorzio Franciacorta è per il 29 e il 30 giugno 2019. Due serate che vedranno protagoniste tante aziende vitivinicole della Franciacorta e operatori gastronomici locali: un vero e proprio viaggio enogastronomico alla scoperta dei sensi nella meravigliosa cornice di Villa Cantarano.

Tanti i ristoratori e produttori locali che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa come: Agricola Gizzi, Co.Co. Cookery Cocktail, Collina del Gusto, Di Cristian dessert, Gregorio De Gregoris, Laghetto Living, L' Angolo della Mozzarella, Norcineria Petrillo, Ristorante Era Ora, Ristorante L'Appiolo, Ristorante La Cantina di Galba, Ristorante Lo Stuzzichino, Scherzerino, Simposio Roma e Zafferano Pontino.

Saranno inoltre 20 le Aziende del Franciacorta a partecipare con i loro insuperabili vini: 1701 Franciacorta, Abrami Elisabetta, Antica Fratta, Berlucchi Guido, Bonfadini, Bosio, Ca' del Bosco, Camilucci, Camossi, Ferghettina, La Costa di Ome, La Fiòca, La Torre, Le Marchesine, Majolini, Marchesi Antinori Tenuta Montenisa, Mirabella, Turra, Villa Crespia e Villa Franciacorta.

Come sempre un numero significativo che lascia intendere quanto sia importante ormai questo evento per gli operatori del settore.

I biglietti per Franciacorta in villa saranno disponibili on line dal primo giugno su www.associazionedecant.it e presso Futurgrafica in via Arnale Rosso a Fondi, GlobalTel Corso G. Matteotti, 149 a Latina.

Per info: associazionedecant.it, decantfondi@gmail.com, tel: 328/8449450, 335/6270026, 339/206076. Pagina Facebook: www.facebook.com/franciacortainvilla.