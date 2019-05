Fratelli d'Italia cresce anche a Fondi: la soddisfazione della portavoce Fiore

È tanta la soddisfazione del circolo fondano di Fratelli d'Italia, diretto da Marialuisa Fiore, che ha visto eletto il suo principale candidato, il sindaco di Terracina Nicola Procaccini, e aumentati i suoi consensi in occasione delle ultime elezioni europee rispetto alla tornata elettorale del 4 marzo 2018, esattamente in linea con la crescita del partito facente capo a Giorgia Meloni a livello nazionale.

Un piccolo traguardo raggiunto con un'intensa attività politica, svolta tra le persone, per le persone e con le persone, che apprezzano l'integrità di tutti i componenti della sezione locale del partito, che non lucrano sulla politica ma la esercitano per passione. Molte le nuove richieste di adesione, molto l'entusiasmo di concittadini che hanno ritrovato il piacere di fare politica.

Un valore aggiunto per il partito è stata, e sicuramente continuerà ad essere, la costituente fondana dell'associazione “Destra Sociale”, interna a Fratelli d'Italia, diretta a Fondi da Alberto Di Fazio e sul piano nazionale dall'onorevole Luca Romagnoli. Essa coopera attivamente con il circolo locale del partito di Giorgia Meloni ed è costituita da persone oneste e intraprendenti.