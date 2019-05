Una lava strumenti per la sala operatoria dell'ospedale di Fondi: al via la raccolta fondi

“Il mondo che vorrei”, giusto quest’anno alla versione 3.0, nasce nel 2017 da una idea di Sonia Annunziata e del Coro Cantate Domino.

Dopo i successi delle passate edizioni, per il 2019 proponiamo una raccolta fondi per comprare una lava strumenti per la sala operatoria dell’ospedale di Fondi.

Il progetto è al momento supportato dalle seguenti realtà associative: Associazione musicale Ferruccio Busoni, ANDOS - comitato di Fondi, Associazione Fondi Turismo, Associazione culturale ARS, Associazione musicale Sergej Rachmaninov. Nei prossimi giorni diversi enti ed associazioni continueranno ad unirsi alla nostra causa.

Nella locandina tutte le informazioni.