Ubriaco e armato: denunciato autotrasportatore di 46 anni

In data 28 maggio 2019, in Fondi, i carabinieri del luogo identificavano e deferivano in stato di liberta’ per il reato di “porto abusivo di arma bianca” un 46enne della provincia di Ragusa, autotrasportatore. L’uomo, che versava in un forte stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, veniva sottoposto a controllo all’interno di un’area di servizio e trovato in possesso di un taglierino della lunghezza complessiva di cm. 23 circa. L’arma è stata sottoposta a sequestro.