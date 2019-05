Asd Top Trail: nasce l’associazione che promuove l'incontro tra sport e territorio

Fondi è circondata praticamente dai Monti Ausoni e Aurunci ed è facile trovarsi immersi in mezzo alla natura più incontaminata a pochi km in linea d’area dal centro della città. Sono ormai molti gli appassionati che percorrono giornalmente i sentieri dei monti e delle colline che regalano a fine scalata scorci mozzafiato che spaziano dal Golfo di Gaeta fino al promontorio del Circeo.

È in questo contesto che nasce a Fondi, l’associazione sportiva dilettantistica TOP TRAIL. Dall’idea di un gruppo degli organizzatori del recente evento di successo “Monte Vele Trail”, e grazie anche alle pressanti richieste di molti appassionati, giovedì 30 maggio vedrà la luce ufficialmente la ASD TOP TRAIL con lo scopo di promuovere la cultura del TRAIL RUNNING o CORSA IN MONTAGNA nella zona e allo stesso tempo far conoscere il territorio locale. Questa disciplina sta conoscendo un trend positivo molto rapido, infatti fino a qualche anno fa pochi conoscevano questo tipo di sport, mentre negli ultimi anni, gli appassionati e di conseguenza le gare hanno avuto una crescita notevole.

L’ASD TOP TRAIL è formata da runners di vari livelli. C’è chi corre da 25 anni ed è passato dall’asfalto alla montagna, e chi è partito direttamente con la montagna, alcuni hanno già partecipato a gare importanti su percorsi impegnativi fino a 120 km. con svariati km di dislivello sia in Italia che all’Estero. Questo l’organigramma dell’associazione: Presidente è Silvio Coppa. Vice - presidente è Antonello Marrocco. Segretario è Antonio Giacomobono, mentre il tesoriere è Elisabetta Aghiana.

“Siamo convinti che la nascita di questa ASD serva per dare un’identità precisa a quanto abbiamo fatto fino ad oggi, è una conferma del successo ottenuto con la gara e, visto il riscontro ottenuto, vogliamo adoperarci a fare ancora meglio - dice il neo presidente Silvio Coppa - Proprio per questo abbiamo fissato già la data del prossimo evento MONTE VELE TRAIL 2020 che ci sarà il 29 Marzo 2020. Molte persone ci hanno chiesto di provare questo sport, persone che oggi corrono sull’asfalto e altri che invece fanno escursioni tipo trekking. In effetti eravamo già una squadra, ci alleniamo insieme da qualche anno, ognuno era iscritto con associazioni diverse e logisticamente lontane, ma ora è arrivato il momento di ufficializzare tutto. Nella provincia di Latina siamo la prima ASD specializzata nel Trail Running”.

Ma l’impegno della neonata associazione non si ferma qui. L’ASD TOP TRAIL mira a diventare il punto di riferimento di questo sport nel centro Italia, con una iniziativa senza precedenti in zona: creare una vera e propria scuola di Trail Running per chi vuole iniziare il percorso verso questa disciplina stupenda e allo stesso tempo iniziare a fare delle escursioni di trekking sulle montagne circostanti.

Per informazioni e iscrizioni, scrivere a: monteveletrail@gmail.com