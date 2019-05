Decoro urbano a Sperlonga: dal 1 giugno al via il porta a porta notturno

Sulla scorta della positiva esperienza della scorsa stagione estiva si avvisano gli utenti a ruolo ai fini della Tassa Rifiuti che a far data dal 1° giugno e fino al 31 agosto, salvo eventuali proroghe, è stata predisposto il rinnovo del servizio di raccolta dei rifiuti urbani differenziati “porta a porta” in orario notturno (00:00 – 06:00) per tutte le attività commerciali del territorio comunale e per le utenze domestiche del centro urbano.

Oltre al consolidato servizio di “pronto intervento” già attivo in questo mese l’Ufficio, allo scopo di affinare la funzionalità del servizio reso nonché per rendere lo stesso più consono ed armonico alle esigenze di vita quotidiana nel periodo di maggiore affluenza della nostra cittadina a vocazione tipicamente balneare, ha introdotto due ulteriori novità:

1. Estensione del servizio di raccolta differenziata in orario notturno a tutte le utenze domestiche fuori dal centro urbano;

2. Raccolta del rifiuto differenziato “imballaggi in vetro”, previsto nella giornata settimanale del mercoledì, in orario diurno (06:00-12:00) con l’evidente scopo di minimizzare gli effetti dell’inevitabile impatto acustico proprio del citato materiale.

Si rivolgono inoltre le seguenti raccomandazioni al fine di collaborare la miglioramento del servizio:

- l’errato conferimento (miscelazione varie tipologie di rifiuto - conferimento di rifiuto non corrispondente con il giorno di raccolta – uso di sacchi non biodegradabili per la frazione organica – uso di sacchi scuri tali da non far intravedere il contenuto) comporta il mancato ritiro e l’applicazione di adesivo “rifiuto non conforme”: a seguito di oltre due accertate inosservanze, anche non consecutive, al soggetto inadempiente verrà applicata la sanzione di € 50,00 per ogni successiva contestazione;

- i contenitori esposti successivamente all’orario di conferimento dovranno essere rientrati a cura dell’utente: il mancato rientro è causa di violazione amministrativa;

- nel caso in cui l’utenza risultasse sprovvista del kit di contenitori per la raccolta differenziata la stessa è invitata a recarsi presso lo Sportello dell’Ufficio Tecnologico Ambientale sito in Corso San Leone n°24 tutti i giorni (ad esclusione del mercoledì e dei festivi) con orario 09,00:12,00 per redigere la relativa segnalazione avendo cura di portare con se copia della ricevuta di pagamento della Tassa Rifiuti Urbani.



- Lo Sportello è altresì aperto al pubblico per qualsiasi segnalazione inerente le attività del Settore.

Si rammenta che è attiva una rete di videosorveglianza per scongiurare lo sciagurato fenomeno dell’abbandono dei rifiuti: i contravventori saranno soggetti alle sanzioni pecuniarie previste e, in caso di gravi violazioni della normativa prevista dal Testo Unico delle Leggi Ambientali, saranno perseguiti penalmente.

Il Responsabile Settore Tecnologico Ambientale