Sperlonga, querele ai giornalisti: l'interrogazione del senatore Bruno Astorre

Atto Senato



Interrogazione a risposta scritta 4-01698

presentata da

BRUNO ASTORRE

martedì 28 maggio 2019, seduta n.114

ASTORRE, CIRINNA' - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

la città di Sperlonga (Latina) è stata scossa il mese scorso dalla notizia, apparsa su alcuni siti on line e poi ripresa da numerosi quotidiani locali, del deposito di un'informativa del nucleo provinciale dei Carabinieri di Latina alla Direzione distrettuale antimafia, secondo la quale il piano integrato di Sperlonga promosso dal Comune era stato oggetto di sospette infiltrazioni di clan camorristici in acquisti e vendite immobiliari;

l'informativa era stata inoltrata alla Direzione distrettuale antimafia di Roma già nel 2016, ed è stata recentemente acquisita al fascicolo del pubblico ministero in un processo per abuso edilizio in corso a Latina, che vede il sindaco di Sperlonga indagato con riguardo ad una presunta lottizzazione abusiva proprio in connessione con l'attuazione del piano integrato;

tenuto conto che la Giunta comunale ha approvato la deliberazione n. 56 del 9 maggio 2019, con la quale ha affidato l'incarico ad un legale di avviare azioni civili per il risarcimento dei danni cagionati all'immagine della città di Sperlonga, nei confronti di un lungo elenco di quotidiani nazionali e locali, nonché di siti internet, che avevano divulgato e riportato la notizia nei giorni precedenti;

considerato che, per tutelare dell'immagine della città, gli interroganti ritengono che la Giunta comunale dovrebbe fare piuttosto chiarezza sull'attuazione in questi anni del piano integrato, al fine di escludere che nella sua realizzazione siano stati impiegati fondi di provenienza illecita o comunque legati a soggetti in contatto con la criminalità organizzata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se e come intenda intervenire al fine di garantire la libertà di espressione costituzionalmente garantita, tutelare il diritto di cronaca e impedire che istituzioni locali come il Comune di Sperlonga utilizzino soldi pubblici per azioni legali contro organi di stampa che hanno solo divulgato una notizia;

se il prefetto competente abbia valutato la possibilità di nominare una commissione d'accesso agli atti dell'amministrazione locale, al fine di svolgere un'approfondita indagine sul suo operato, valutando tutte le eventuali anomalie della vicenda e, fatte le dovute verifiche, di procedere con atti conseguenti.

(4-01698)