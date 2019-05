Maltempo: proroga fino al 10 giugno per chiedere gli indennizzi

Il Sindaco di Fondi Salvatore De Meo rende noto alla cittadinanza che nei giorni scorsi il Commissario delegato per il superamento dell’emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della regione Lazio nei giorni 29 e 30 Ottobre 2018 ha trasmesso una nota ai Comuni della Regione Lazio con comunicazione di proroga al 10 Giugno prossimo dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, esclusivamente per le attività produttive colpite dal maltempo nei giorni suindicati.

Si ricorda che è possibile presentare domanda di contributo presso i Comuni utilizzando la modulistica indicata nel Decreto n. R00068/2019, successivamente modificato con Decreto n. R00069/2019. I Decreti e la modulistica sono reperibili sul sito della Regione Lazio http://regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/ nella sezione ATTI e MODULISTICA.

I medesimi modelli di domanda sono consultabili e scaricabili anche tramite il sito internet istituzionale del Comune di Fondi www.comunedifondi.it nella sezione Modulistica - Urbanistica al link “Calamità naturale 2018.

Le attività produttive di Fondi dovranno pertanto presentare le domande al Comune di Fondi entro il 10 Giugno 2019 (pena la decadenza) tramite PEC all’indirizzo suefondi@pecaziendale.it.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Urbanistica (Dirigente Arch. Bonaventura Pianese) nei seguenti giorni e orari: Martedì e Venerdì dalle ore 10.30 alle 13.30, Giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30.