De Meo in Europa, il commento soddisfatto del referente locale di Forza Italia Vincenzo Carnevale

Sono state 22.813 le preferenze raccolte dal sindaco di Fondi Salvatore De Meo alle elezioni del 26 maggio scorso.

Un pieno di voti che lo hanno portato ad essere il secondo eletto al Parlamento Europeo, nella circoscrizione Italia centro, dopo Antonio Tajani nella lista di Forza Italia.

Grande è la soddisfazione del vice presidente della provincia di Latina e coordinatore di Forza Italia a Fondi, Vincenzo Carnevale:

Il periodo non facile del partito è sotto gli occhi di tutti. Ciò nonostante, in pochi mesi abbiamo riconfermato la nostra presenza in seno all’amministrazione provinciale, con i consiglieri Miele, Coscione e Vulcano ed il sottoscritto. Subito dopo, insieme ai tanti consiglieri e attivisti del territorio, con la regia del Senatore Claudio Fazzone e il supporto del coordinatore provinciale Alessandro Calvi, con nostra grande soddisfazione abbiamo fatto eleggere, Salvatore De Meo, al parlamento europeo. Traguardi importanti dai quali si può e si deve ripartire per ridare smalto ad un partito come il nostro che ha significato tanto per questi territori e che ancora tanto può significare. Piangersi addosso non è nella nostra natura e l’elezione di De Meo ci deve essere da esempio; bisogna scendere in strada e raccogliere le diverse problematiche che ci vengono presentate dai cittadini del territorio, mettendo a frutto quella capacità amministrativa che, evidentemente, in diverse città pontine ci viene, ampiamente, riconosciuta dai fatti.