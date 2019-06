L’Ares Gym Seconda ai Campionati Italiani Assoluti

Nella splendida cornice del Rimini Wellness i giovani campioni della Ares Gym si sono fatti valere mostrando forza, tenacia e volontà, nel tempio del nuovo modo di concepire lo sport.

Un risultato che premia la bravura dell'allenatore Marco Pacino, la voglia di mettersi in gioco di tutti gli atleti della Ares, con risultati ottimi per tutti, segno della bontà dei metodi di allenamento e della modalità inclusiva della Ares Gym, che fa sentire tutti gli atleti come un'unica squadra,

Si conclude con questi risultati la tre giorni al Rimini Wellness dove l’Ares Gym porta a casa numerosissimi podi: