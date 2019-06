Flacca chiusa: domani il sopralluogo della Lega con il consigliere regionale Angelo Tripodi

Lo dichiarano in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Angelo Tripodi e il coordinatore del partito di Fondi Sonia Federici, che domani effettueranno un sopralluogo nella località Salto di Fondi.

In questi giorni - concludono Tripodi e Federici - si stanno verificando diversi disagi per i cittadini e l'indotto economico - aggiungono Tripodi e Federici - ma occorre giustamente verificare lo stato della strada e individuare una soluzione rapida sia per assicurare la sicurezza stradale che per limitare le tante problematiche generate dalle crepe emerse sul manto stradale.

Il che la dice lunga sulle condizioni delle arterie di competenza della Regione Lazio, che è stata costretta a cedere all'Anas diverse strade, a partire dalla Pontina dove si è aperta persino una voragine nei mesi scorsi e ha perso la vita il povero Valter Donà, per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sin dall'inizio della legislatura abbiamo acceso i riflettori sulla pessima gestione delle strade regionali e provinciali, che continueremo a monitorare grazie alle tantissime segnalazioni pervenute anche dai cittadini.